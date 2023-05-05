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Güney’de yaşayan Kürtler, Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için dün yürüyüş gerçekleştirdi.
Güney’de yaşayan Kürtler, Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi

Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Rum tarafındaki mahkeme tarafından Almanya’ya şartlı iadesine karar verilen Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için dün yürüyüş düzenlendi.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’taki Kürtlerin, şu anda Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için Güney Lefkoşa’ya bağlı “Faneromenis” Meydanı’ndan başlayarak Ledra Caddesi üzerinden “Eleftheria” Meydanı’na oradan da Rum Merkezi Cezaevi'ne yürüdüklerini yazdı.

Gazete haberinde  Kenan Ayaz’ın Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklandığını, mahkeme tarafından Almanya’ya şartlı iadesine karar verildiğini ve şu anda ise Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunduğunu da anımsattı.

Gazete, Kenan Ayaz’ın dün itibarıyla Rum Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi de başlattığını hatırlattı.

Habere göre, “Theofilos” Kürdistan Kültür Merkezi temsilcisi Lambros Kallenos, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Rum makamlardan Kenan Ayaz’ı serbest bırakmasını istediklerini belirtti.

Kallenos,  “Ayaz’ın Almanya’da, hayatının tehlikede olacağı ve uzun  hapis cezasına çarptırılacağı Türkiye’ye iade edilmesi tehlikesinin bulunduğunu” savundu.

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