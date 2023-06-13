  • BIST 5.486,90
  • Altın 1494.057
  • Dolar 23.6684
  • Euro 25.6019
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Güney’deki havalimanlarından Mayıs ayında 1 milyon 94 bin 73 yolcu uçtu

» »
Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından Mayıs ayında 1 milyon 94 bin 73 yolcunun seyahat ettiği bildirildi.
Güney’deki havalimanlarından Mayıs ayında 1 milyon 94 bin 73 yolcu uçtu

Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta geçen yılın Mayıs ayında Larnaka ve Baf Havalimanları’ndan 884 bin 559 yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak, hem yurt dışından gelen turist sayısında, hem de yurt dışına giden Kıbrıslı sayısında artış olmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, bu yılın Ocak - Mayıs ayları arasında havalimanlarından 3 milyon 585 bin 520 yolcunun seyahat ettiğini kaydederek, geçen yılın aynı döneminde seyahat eden yolcu sayısının 2 milyon 471 bin 836 kişi olduğunu belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum basını: KKTC’nin "Anadolu Ankası”na katılması Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı harekete geçirdi10 Haziran 2023 Cumartesi 13:11
  • Güney Kıbrıs’ta Hakemler Birliği binasına bombalı saldırı düzenlendi09 Haziran 2023 Cuma 13:25
  • AB’nin Hellim konusunda Kıbrıslı Türklere yönelik projesi Rum basınında09 Haziran 2023 Cuma 12:05
  • Rumlar, St. Barnabas Manastırı’nda ayin yapacak08 Haziran 2023 Perşembe 14:46
  • Güney Kıbrıs’ta son 6 ayda 6 bin 675 kişi daha işsizler listesine eklendi08 Haziran 2023 Perşembe 14:14
  • Türk vatandaşı Rum tarafında yargı önünde08 Haziran 2023 Perşembe 13:13
  • Rum Dışişleri Bakanı Kombos, BAE ve Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulundu07 Haziran 2023 Çarşamba 14:46
  • Nikos Hristodulidis’in bir sonraki durağı Strazburg07 Haziran 2023 Çarşamba 12:54
  • Rum hükümeti “Koruçam İşbirliği Merkezi’ne” ödenekleri durdurdu07 Haziran 2023 Çarşamba 12:43
  • Larnaka’da araç trafiğine kapalı yola girişi izin verilmeyen kişi, tartıştığı polise araçla vurdu07 Haziran 2023 Çarşamba 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti