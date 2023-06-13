Güney’deki havalimanlarından Mayıs ayında 1 milyon 94 bin 73 yolcu uçtu

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından Mayıs ayında 1 milyon 94 bin 73 yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta geçen yılın Mayıs ayında Larnaka ve Baf Havalimanları’ndan 884 bin 559 yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak, hem yurt dışından gelen turist sayısında, hem de yurt dışına giden Kıbrıslı sayısında artış olmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, bu yılın Ocak - Mayıs ayları arasında havalimanlarından 3 milyon 585 bin 520 yolcunun seyahat ettiğini kaydederek, geçen yılın aynı döneminde seyahat eden yolcu sayısının 2 milyon 471 bin 836 kişi olduğunu belirtti.