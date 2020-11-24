Güney'den çalınan araçla yakalanmıştı, teminatla serbest

22.08.20 tarihinde Gazimağusa’da terkedilmiş bir vaziyette bulunan BAX 386 plakalı aracın yapılan kontrolünd KKTC’ ye girişi ile ilgili bir kayıt bulunmaması üzerine polis tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Sürdürülen soruşturma kapsamında bilgi iletişim ofisinden yapılan soruşturma ve yazışmalarda konu aracın 18.8.20 tarihinde Limasol’dan çalındığına dair bilgi edilmesi üzerine sürdürülen tahkikatta söz konusu aracın S.M’in kullanımında olduğunun belirlenmesi üzerine 16.11.20 tarihinde zanlı derdest emri gereği tutuklanmıştı

Zanlı aynı gün bahse konu aracı KKTC’de, halen aranmakta olan bir şahıstan 400 Euro karşılığı satın aldığına da polise itiraf niteliğinde bir ifade vermişti. Bu güne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 24.11.20 tarihinde Gümrüksüz mal tasarrufu, hırsızlık mal tasarrufu ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 4000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 50 bin TL’lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)