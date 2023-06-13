Güney'den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere maddi yardım

Güney Kıbrıs’ta bulunan “Tüm Kıbrıs Gönüllü Koordinasyon Konseyinin” Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dün Rum hükümetine 86 bin Euro’luk bir çek teslim ettiği haber verildi.

Bağışların, bağış toplama etkinlikleriyle toplandığını yazan Haravgi gazetesi, çeki hükümet adına basın sözcü yardımcısı Doksa Komodromu’nun teslim aldığını yazdı.

“Tüm Kıbrıs Gönüllü Koordinasyon Konseyi” Başkanı İlias Dimitriyu, çeki teslim ettiği esnada yaptığı açıklamadai maddi yardım toplanmasının iki buçuk ay sürdüğünü belirtirken, basın sözcü yardımcısı Komodromu ise açıklamasında, Türkiye’nin güneydoğusu ile kuzey Suriye’yi vuran depremi takip eden bir trajedinin şahidi olduklarını ifade etti.

Komodoru, toplanan miktarın nasıl kullanılacağı konusundaki bir soruya ise yanıtında, bunun üçüncü ülkelerde kendi insani yardım programlarıyla birlikte faaliyet gösteren uzmanlaşmış hizmetler, BM ofisleri aracılığıyla kullanılacağını sözlerine ekledi.