  • BIST 4.836,97
  • Altın 1049.891
  • Dolar 18.6327
  • Euro 19.4167
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Güngördü: “şiddetle mücadelede, dayanışmanın gücüne inanıyoruz”

»
Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Nidai Güngördü, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı:
Güngördü: “şiddetle mücadelede, dayanışmanın gücüne inanıyoruz”

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini odağına alan politikalarımızla kadın dostu bir kent adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şiddetle mücadelede, dayanışmanın gücüne inanıyoruz.

Kadınların, özgür, eşit ve yaşamın her alanında daha güçlü olabilmesini desteliyoruz.

Ülkemizde ve dünyanın neresinde olursa olsun, fiziksel, cinsel, psikolojik, her türlü şiddete, sömürüye maruz kalan kadınların mücadelesine ortağız.   

Girne Belediyesi’nde 9 Mart 2018 de hizmete açtığımız Danışma ve Destek Merkezi’yle, şiddetle mücadele başta olmak üzere, kırılgan gruplara sunduğumuz psikolojik ve hukuksal destekle ve hizmete koyduğumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisimizle geliştirdiğimiz politikalarla, kadınların sesini duymak ve duyurmak adına ortak akılla yol almaya kararlıyız. Fırsat eşitliğine hizmet etmek adına başta Girne Belediyesi’nde ve ülkedeki yerel yönetimlerde uygulamaya konulması için Eşitlik Eylem Kılavuzu çalışmalarımız sürüyor. Daha eşit, daha adil bir kent için çalışıyoruz.

Kadınlarımızı her alanda güçlendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz kurslar, atölyeler ve seminerler de artarak devam ediyor. Eğitimin ve farkındalığın bu mücadeledeki önemine inanıyoruz.

Kadına yönelik şiddet, insan onurunu yaralayan toplumsal bir sorundur. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, hiç kimse şiddete maruz kalmasın diye, elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.

25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bugüne kadar kadınların mücadelesine destek olan ve bu mücadeleyi sürdüren başta kadın sivil toplum örgütlerine ve bu sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.

Kentimin, ülkemin ve dünyanın bütün kadınlarını saygıyla selamlıyor, verdikleri mücadeleyi destekliyorum. Buradan bir kez daha, şiddete karşı kimsenin sessiz kalmaması için de çağrı yapmak istiyorum”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKP LTB adaylarını "kurşunlanan tabelası" önünde duyurdu24 Kasım 2022 Perşembe 12:53
  • Güngördü tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı24 Kasım 2022 Perşembe 12:34
  • Şenkul: Plansız iş, bedeli ağır olabilecek sonuçlar doğurabilir23 Kasım 2022 Çarşamba 16:51
  • Harmancı: Gücümüzü Lefkoşalıların sevgisi ve güveninden alıyoruz23 Kasım 2022 Çarşamba 16:30
  • Girne'de Çeler Güngördü gerginliği artıyor.. Karşılıklı eleştiriler...23 Kasım 2022 Çarşamba 13:57
  • Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde Ismarlama Ankete tepki!23 Kasım 2022 Çarşamba 13:09
  • Halkın Partisi’nden Hulusioğlu’na destek kararı23 Kasım 2022 Çarşamba 12:05
  • Harmancı, KTOEÖS ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti22 Kasım 2022 Salı 20:47
  • Reşat Kansoy "Belediye Tarıma Öncülük Edecek"22 Kasım 2022 Salı 20:32
  • Girne'de iddialı aday Zeki Çeler'den Ozanköy'e çıkarma...22 Kasım 2022 Salı 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti