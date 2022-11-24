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Güngördü tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı:
Güngördü tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

"Aydınlık yarınlarımızı eğitimle inşa eden, sevgiyi, saygıyı, bilgiyi ve ahlakı sabırla gelecek nesillerimize aktaran en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir.

Özveri, şefkat ve merhametin simgesi öğretmenlerimizin görevlerini kutsal bilerek verdikleri emek, çok değerlidir. Toplumların geleceğini belirleyen en temel ve en önemli şey eğitimdir. Bu nedenle öğretmenlerimizin en iyi koşullarda bu kutsal görevi yapmaları için okullarımıza yapmış olduğumuz yatırımlarla onlara ve çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz.

 

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."

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