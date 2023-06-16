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Günlük burç yorumları (16 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (16 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (16 Haziran 2023)

KOÇ

İleri görüşlülük ve açık tartışmalar sorunların kolayca çözülmesine yardımcı olacaktır. Bugün için beklentileriniz daha yüksek olacak.

 

BOĞA

Para ve iş konularında bugün sorun kısa sürecek ve kazanan olmak için gereken her şeye sahip olduğunuz için endişelenecek bir şeyiniz olmayacak.

 

İKİZLER

Yarın için her şey daha da parlaklaşacağı için sabrınızı korumanız gerekiyor. Birine ödünç verilen para bugün size dönmeyebilir. Bu konuda dikkatli olun.

 

YENGEÇ 

Bugün, başarı için çok çalışma eğiliminizden çok, şansınıza güvenebilirsiniz. Hem kaliteyi hem de verimliliği korumanız gerekir. İyi para kazanacaksınız.

 

ASLAN 

Bugün ailevi meselelerle meşgul olabilirsiniz. Ek gelir kaynaklarınızı kazanç açısından değerlendirebilirsiniz. Güzel bir gün olabilir.

 

BAŞAK 

İş yerinde yapacağınız sıkı çalışma, günün sonunda mutlaka takdir edilecek ve ödüllendirilecektir. Bazılarınız yeni bir arsa, ev veya daire satın alabilir.

 

TERAZİ

Bugün sizi rahatsız edebilecek bazı olumsuzluklar hissedebilirsiniz. Yükümlülükleriniz bir ağırlık gibi gelebilir. Dikkatsizliğinizle hatalar yapabilirsiniz.

 

AKREP 

Bugün eşiniz talepkâr ve otoriter olarak ortaya çıkabilir. Birileri paranızı, mülkünüzü sorgulayabilir. Bu biraz can sıkıcı olsa da sabırlı olmaya bakın.

 

YAY 

Verimlilik seviyeniz düşebilir, bu da normal çalışmanızı etkileyebilir. Projeleriniz belki ertelenebilir, bu da kariyerinizi etkiler diye korkabilirsiniz.

 

OĞLAK 

Akademik olarak performans gösterecek ve itibarınızı artıracaksınız. Yeni ürünleri tanıtmak için iş insanlarının yaratıcı düşünmesi gereken bir gün.

 

KOVA 

Para ve parayla ilgili her konu obsesif derecede neredeyse gün boyunca aklınızda olacak gibi görünmekte. Kendinizi boşuna yorduğunuzu görün.

 

BALIK 

İş insanlarının zengin bir anlaşma yapma şansı bugün pek bir yüksek. Maaşlı olanlar kaytarırken yakalanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Az dikkat!

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