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Günlük burç yorumları (18 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (18 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (18 Haziran 2023)

KOÇ

Enerji seviyeniz ve şevkiniz, sıradan bir rutin iş nedeniyle yerle yeksan olabilir. Ne yazık ki, yıldızlarınız da bugün tembellik yapabileceğinizi söylüyor.  

 

BOĞA

Bugün kendinizi zor bir durumda bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bir tekdüzeliğin içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyorsan buna şaşmamalı. Merak etme geçecek bu. 

 

İKİZLER

Akşam, aileniz ve arkadaşlarınızla yan yana olmanın tadını çıkaracaksınız. Ayrıca aşık olma ihtimaliniz de var. Kötü pozisyona düşeceğim diye aşk dan vaz geçmeyin. 

 

YENGEÇ

Kendiliğindenlik sizin için yeni bir şeylerin kapısını açacak ve siz bugün değişimin tadını çıkaracaksınız. Güzel bir gün sizi bekliyor. Hak ettiğinizi düşünün.  

 

ASLAN

Bugün, fikirlerinizi ve duygularınızı çok inandırıcı bir şekilde ifade edebilecek ve iletebileceksiniz. Bugün arkadaşlarınızla paylaştığınız ruhsal bağ güçlenecek. 

 

BAŞAK

Harcama yaparken doğru hesap yapmayı ihmal etmeyin, aksi takdirde cebinizde bir kuruş bugün kalmayabilir. Kafanızı dağıtacaksanız kitap okuyun. 

 

TERAZİ

Fevri bir insan değilsin ve fakat bugün biraz yanlış anlaşılabilir ve bu fevri duruşun her şeye yansıyacak gibi görünmekte. Biraz daha akılla hareket etmelisin. 

 

AKREP

Romantik duruşunuzun, aşk dakikalarınızın her anını doya doya yaşamanızı tavsiye ederim. Gönlünüzü memnun etmek için her şey ortada.  

 

YAY

Hangi yolu seçeceğinizi merak ederken kendinizi bir yol ayrımında bulabilirsiniz. Kişisel hayatınızla ilgili önemli kararlar düşüncelerinizi karıştırabilir.  

 

OĞLAK

Güne kendinizi yalnız ve boş hissederek başlayabilirsiniz ama aynı zamanda bunu göstermenize engel olacak bazı sorumluluklarınız da olacak diyebilirim.   

 

KOVA

Tutkulu olan her şey bugün sizi içine alacak, cazip gelecek gibi görünüyor. Şansın, hayatınızda yeni bir alan açabileceğini bugünlerde unutmayın derim.  

 

BALIK

Sevdiklerinizin acil ihtiyaçları bugün ekstra dikkatle yerine getirilmesi gerekebilir. Evde küçük bir parti, bir grup arkadaşın içten sohbeti bugün iyi gelebilir.  

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