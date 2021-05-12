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Gürcafer: Bayram Bütün İnsanlığa Sağlık, Huzur ve Barış Getirsin

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ramazan Bayramı’nın bu yıl da pandeminin gölgesinde kutlanacağını hatırlatarak, halkı tedbiri elden bırakmamaya davet etti.
Gürcafer: Bayram Bütün İnsanlığa Sağlık, Huzur ve Barış Getirsin

KTİMB Başkanı Gürcafer, Ramazan Bayramı münasebeti ile yayımladığı mesajında; “koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirleri elden bırakmamalı, bayram süresince de sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uymaya devam ederek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumalıyız” dedi.

Gürcafer, “Ramazan Bayramının bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diler, tüm üyelerimizin ve halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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