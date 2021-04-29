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Guterres: Resmi müzakereler için yeterli zemin yok... 2-3 ay içinde yeni bir görüşme planlıyoruz

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Birleşmiş Genel (BM) Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de üç gün süren 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısında BM Genel Sekreteri Guterres, resmi müzakerelerin  başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı.
Guterres: Resmi müzakereler için yeterli zemin yok... 2-3 ay içinde yeni bir görüşme planlıyoruz

Birleşmiş Genel (BM) Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de üç gün süren 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısında BM Genel Sekreteri Guterres, resmi müzakerelerin  başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı.

Guterres, 27 Nisan Salı günü başlayan ve bugün tamamlanan toplantıların ardından BM binasında açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres, basın açıklamasında, “Henüz yeterli ortak zemin bulamadık. Ancak, ben vazgeçmiyorum. Benim gündemin basittir: birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refahı ve güvenliği için mücadele etmektir” dedi.

Guterres ilk olarak Cenevre’de üç gün süren gayriresmi toplantılarda Kıbrıs’taki iki tarafın ortaya sunduğu tutumlarına ilişkin bilgi verdi.

Tarafların, ortak zemin bularak resmi müzakerelerin başlaması hedefiyle yakın zamanda yapılacak bir sonraki 5+BM toplantısında bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Guterres, “Biz, bu diyalogun devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda ve olumlu sonuçlara ulaşmada kararlıyız” dedi.

Guterres, “Ben vazgeçmiyorum. Biz, 2-3 ay sonra yapılması planlanan bir sonraki görüşme için olası en iyi koşulların yaratılması için danışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Guterres, birsonraki görüşmenin zamanlaması olarak, 2-3 ayının yararlı olacağı konusunda mutabakata varıldığını, çok uzun bir aranın yararlı olmayacağını çok kısa bir aranın ise olumlu gelişmenin sağlanmasına imkan vermeyeceği açısından bu süreyi belirlediklerini vurguladı.

“KOLAY BİR TOPLANTI DEĞİLDİ”

BM Genel Sekreteri Guterres, basın toplantısında ilk olarak Kıbrıs’taki iki tarafın Cenevre toplantısında ortaya koydukları tutumları basın ile paylaştı.

BM Genel Sekreteri, Kıbrıs Türk tarafının Crans Montana’da dahil bugüne kadar Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yapılan görüşmelerin başarısız olduğunu, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm modelinin tükendiğini ve iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modeli önerdiğini aktardı.

Guterres, Rum tarafının tutumunun ise siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm modeli ve resmi müzakerelerin Crans Montana’dan kaldığı yerden başlaması yönünde olduğunu söyledi.

“Kolay bir toplantı değildi” diyen BM Genel Sekreteri Guterres, üç gün süren Cenevre toplantılarında gerek tüm tarafların katıldığı toplantıların gerekse taraflar arasında ikili görüşmelerin yapıldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre’de üç gündür yapılan görüşmelere ilişkin olarak kendisinin BM Güvenlik Konseyine rapor vereceğini de kaydetti.

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