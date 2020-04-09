Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı münferit olarak deniz yoluyla KKTC’ye gelen personel ve ailesinin gözetim merkezlerinde kaldığını açıkladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, münferit olarak deniz yoluyla ailesi ile birlikte KKTC’ye gelen personel ve ailesinin; hükümetin belirlediği karantina tesisinde; bekar personel, erbaş ve erlerin ise kışladaki karantina / gözetim merkezinde 14 gün kaldığını belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Müteakiben muayene yapılmakta ve ihtiyaç duyulursa bu süre 7 gün daha uzatılmaktadır. Karantina / gözetim süresince personelin birlik dışına, çarşıya çıkmasına müsaade edilmemektedir. Bu konudaki asılsız haberlere itibar edilmemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nca, başından itibaren, KKTC yetkilileriyle koordineli olarak koronavirüse karşı tedbirler alındığı da kaydedildi.