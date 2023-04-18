Güzelyurt - Bostancı Anayolu üzerinde seyir halindeki araç yandı

17.04.2023 tarihinde, saat 23:55 sıralarında, Güzelyurt - Bostancı Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Arif İŞKEY yönetimindeki araçta, motor bölünden sızan benzinin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu
aracın motor kısmı, ön tamponu, sağ-sol ön farları ile iki adet ön sis farları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.
FOTO: ARŞİV
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