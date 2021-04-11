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Güzelyurt ilçesinde bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek

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Orta gerilimdeki proje çalışması nedeniyle Güzelyurt ilçesinde bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt ilçesinde bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilimdeki proje çalışması nedeniyle Güzelyurt ilçesinde bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre 09.00- 13.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden “Taşpınar, yeni sosyal konut bölgesi ve civarı” etkilenecek.
Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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