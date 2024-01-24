Güzelyurt'ta 18 Yaşından Küçük Şahsa Sigara Satma

GÜZELYURT'TA TÜTÜN YASAĞI İHLALİ: 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHSA SİGARA SATILDI, İŞLETMECİ HUKUKİ SÜREÇLE KARŞI KARŞIYA
23 Ocak 2024 tarihinde, Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir markette meydana gelen olayda, saat 10:00 sıralarında markete müşteri olarak giden 18 yaşından küçük bir şahsa, bir paket sigara satıldığı tespit edildi. Olayın polise bildirilmesi üzerine, söz konusu market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Hukuki süreç devam ederken, tütün ürünü satış yasağının ihlaliyle ilgili soruşturma detaylı bir şekilde sürmektedir
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