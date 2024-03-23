Güzelyurt’ta Elektrik Kurumuna ait depoda iş kazası

22.03.2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Elektrik Kurumuna ait depo içerisinde, dokuz metre uzunluğundaki elektrik direğinin vinç yardımı ile kamyonete yerleştirildiği esnada, direğin Hasan ERGEL’in (E-28) yüzüne ve sağ omuz kısmına çarpması sonucu adı edilen yaralanmıştır. Hasan ERGEL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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