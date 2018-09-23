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Güzelyurt’ta sakin Ali Şimşek hayatını kaybetti

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Güzelyurt’ta sakin Ali Şimşek hayatını kaybetti
Güzelyurt’ta sakin Ali Şimşek hayatını kaybetti

 

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ali ŞİMŞEK (E-78) kalmakta olduğu ikametgahının yatak odasında yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

Kanunsuz uyuşturucu madde(sentetik cannabinoid)tasarrufu;

22.9.2018 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa’da şüpheli görülen A.O.K.’nin (E-31) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Hırsızlık;

23.09.2018 tarihinde, saat 00.05 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde B.B.I (E-27), “Atağ Akü Sanayi” isimli iş yerine girerek muhtelif markadaki toplam 22 adet hurda aküyü çalmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yapılan sorgulamasında, 08-23.09.2018 tarihleri arasında toplam 10 kez muhtelif markadaki aküyü ayni şekilde çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Kanunsuz mal tasarrufu;
22.09.2018 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Beyarmudu’nda M.K. (E-19), daha önceden GKRY bölgesinden satın almış olduğu motosikleti beraberinde KKTC’ye geçirerek yetkili makamlara beyan etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu motosiklet emare olarak alınmış olup, adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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