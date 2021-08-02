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Hacker'lar Bu Kez de Aşı Randevu Sistemini Hedef Aldı

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Hacker'lar Bu Kez de Aşı Randevu Sistemini Hedef Aldı
Hacker'lar Bu Kez de Aşı Randevu Sistemini Hedef Aldı

İtalya'da bilgisayar korsanları aşı randevu sistemini hedef aldı. Başkent Roma'nın da içinde olduğu geniş bir bölgede İtalyanlar aşı randevusu alamadı.

Başkent Roma'da aşı randevu sistemi çöktü.

İtalyan yetkililer, gece yarısı başlayan siber saldırının Başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesini hedef aldığını duyurdu.

"Son derece güçlü bir saldırı gerçekleştirildi" diyen Lazio Bölge sağlık müdürü, dijital aşı randevu sisteminin işlemez hale geldiğini açıkladı.

Bölgede saatler boyunca yeni aşı randevusu alınamadı.

Mevcut randevusu bulunan kişiler aşı olabilirkentüm kayıtların elle tutulması nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor. Başkent Roma'nın da bulunduğu Lazio bölgesinde 12 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılanmış durumda. Aşılanma oranı ülke genelinde ise yüzde 60'a ulaşmıştı.

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