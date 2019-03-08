Hafife almayın: Her 2 kişiden 1'i bu hastalığa sahip!

Halk arasında ‘göz tansiyonu’ ve ‘karasu hastalığı’ olarak da bilinen glokom, görme sinirinin ilerleyici hasarı ve görme alanının daralmasıyla karakterize bir hastalık.

Halk arasında ‘göz tansiyonu’ ve ‘karasu hastalığı’ olarak da bilinen glokom, görme sinirinin ilerleyici hasarı ve görme alanının daralmasıyla karakterize bir hastalık. Ülkemizde 40 yaş üzerinde her 100 kişiden 2’sinde görülürken bu oran 80 yaşındaki erişkinlerde yüzde 10’lara yükseliyor.

BU RİSKLERDEN BİRİ BİLE VARSA GEÇ KALMAYIN!

Özellikle ailesinde glokom öyküsü olan kişilerin glokoma karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bunun nedeni ise glokom gelişme riskinin bu kişilerde 6 kat artması. Dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alan glokom erken teşhis edildiğinde görme kaybının ilerlemesi durdurulabiliyor. Ancak görme alanındaki daralma çevreden merkeze doğru olduğu için çoğunlukla kendini hastalığın en son aşamalarında, yani görme alanında belirgin hasar oluştuğunda fark ettiriyor.

HER 2 GLOKOM HASTASINDAN BİRİ HASTALIĞINI BİLMİYOR

Çok geç evrelere kadar belirti vermediği için de her 2 kişiden biri glokom hastası olduğunu bilmiyor ve doktora görme kaybı ileri boyutlara ulaştığında başvuruyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. İbrahim Bülent Buttanrı bu nedenle erken teşhis için hiçbir yakınması olmasa bile herkesin 35 yaşından itibaren yılda bir kez muayene olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Glokom açısından risk faktörüne sahip olan kişilerin ise bu yaşı beklemeden göz hekimine başvurmaları görme kaybının önlenmesi için çok önemli” açıklamasında bulundu.