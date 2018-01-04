Hafızanızı tazelemek için bu yazıyı mutlaka okuyun!

ankaradegillefkosa.org'un saatler hatta muhtemelen günlerce emek harcayarak yazdığı son 4 yılın bu derlemesini, oy vermeden önce mutlaka okuyun!

Ülkemizde son genel seçimler 2013 yılında gerçekleştirilirken, o tarihten bugüne 3 parti ile 3 farklı hükümet dönemi yaşandı.

Ancak toplumsal hafızanın kısıtlı olmasını fırsat bilen bu partiler, hükümet döneminde ilahiyat koleji kurdelesi kestiklerini unutturup gericilikle ilgili söz söyleyebiliyorken, özel sektörde sendikalaşmayı mecliste reddettiği halde seçim manifestosuna koyabilmekteler…

2013’te gerçekleşen son genel seçimlerden bugüne kurulan CTP-DP, CTP-UBP ve UBP-DP hükümetlerinde yaşananları sizler için derledik. (ankaradegillefkosa.org)



CTP–DP HÜKÜMETİ (Ağustos 2013 – Haziran 2015)

30 Ağustos 2013: CTP ile DP Koalisyon hükümeti kuruldu.

27 Eylül 2013: CTP ve DP’den hükümet yetkilileri eşliğinde YDÜ Camisi’nin temeli atıldı ve Başbakan Yorgancıoğlu tarafından Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin açılışı yapıldı.

20 Ekim 2013: TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Asrın Projesi ile yavru vatanı anavatana göbek bağı ile bağlayacağız” dedi.

19 Kasım 2013: CTP-DP Hükümeti elektriğe %30, Akaryakıta %2.5 ve Tüp Gaza %13 zam yaptı.

18 Aralık 2013: CTP’li Başbakan Özkan Yorgancıoğlu zamlara gelen tepkilere yanıt olarak “Akaryakıt ve tüp gaz, güney Kıbrıs ve Türkiye’den ucuz” dedi.

4 Şubat 2014: Bursları yatmayan öğrenciler Eğitim Bakanlığı’nı bastı. Bursların yatacağı sözünü aldı.

20 Şubat 2014: CTP-DP hükümeti ile TC Enerji Bakanlığı arasında Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi yönünde çerçeve anlaşması imzalandı.

8 Mart 2014: kktc Ülkü Ocakları bir ziyaret gerçekleştirerek Meclis Başkanı ve CTP milletvekili Sibel Siber’e çiçek verdi.

12 Mart 2014: TC Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile kktc Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, “TC Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”ya imza koydular. Daha sonra da CTP başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, bu anlaşmayı oy birliği ile onayladı ve çeşitli farklı yöntemlerle yürürlüğe koymaya çalıştı.

15 Mart 2014: Eğitim Bakanlığı “Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle “Hazreti Peygamber’e Mektup” yarışması düzenledi.

28 Mart 2014: Girne Boğaz Piknik Alanı, Orman Dairesi tarafından kamusal kullanımdan kaldırılarak ihaleye çıkılmadan kiraya verildi.

3 Nisan 2014: CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk, TC’deki yerel seçimler sonrası mesaj yayınlayarak Tayip Erdoğan’ı tebrik etti ve “Erdoğan’ın vizyonuna ihtiyacımız var” dedi.

17 Nisan 2014: M. Ali Talat: “Sermaye çökerse emek de çöker. Hayalimiz sosyalizmdi, sonra da komünizmde bu iş bitecekti. O uygulama çöktü” dedi.

22 Nisan 2014: İhtiyat Sandığı Dairesi’nin sınavına giren 12 Limasol T. Kooperatif Bankası emekçisi işten atıldı. CTP yönetimindeki Çalışma Bakanlığı sessizliğini korudu.

17 Mayıs 2014: CTP-DP Bakanlar Kurulu Güngör bölgesini Kirli Sanayi Bölgesi ilan etti. Beşparmaklar’ın ekolojik dengesini geri döndürülemeyecek derecede bozacak bir karar alındı.

23 Mayıs 2014: CTP-DP hükümeti tarafından Şubat ayında üniversite öğrencilerinin aldığı burslarınyaz döneminde kesilmesine yönelik bir karar alındığı ve kararın Temmuz ayında yürürlüğe gireceği ortaya çıktı. Öğrenciler eylemler gerçekleştirdi.

29 Mayıs 2014: Öğrencilerin Yaz burslarını kaldıran CTP-DP hükümetine tepki olarak, yaz döneminde Meclis kapalı olduğu için milletvekili maaşlarının ödenmemesi önerisi yapıldı. Öneri Meclis’te reddedildi.

30 Haziran 2014: Meclis’ten tüm partilerin desteği ile geçen Anayasa değişikliği, halk tarafından referandumda ezici çoğunlukla reddedildi. Değişikliğin mimarı Erhürman uzun bir süre halka küserek basın önünde görünmedi.

30 Haziran 2014: Yerel seçimlerden hemen sonra CTP-DP hükümeti 168 CAS çalışanının işine son verdi.

3 Temmuz 2014: “TC Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”, 12 Mart 2014’de imzalandıktan 4 ay sonra kamuoyunun bilgisine getirildi. CTP-DP hükümeti gözlerden kaçırmak, Meclis’te ve kamu oyunda tartışılmasını önlemek amacıyla Meclis’in onayına değil sadece bilgisine sunma yöntemi ile anlaşmayı yürürlüğe sokmaya çalıştı. Ancak bu yanlış uygulama, açıkça Anayasa’ya aykırı olduğundan tepki aldı ve 3 Temmuz 2014’te geri çekildi.

12 Eylül 2014: 34 örgüt ve sendika tarafından “Göç Yasası’na Dur De İnisiyatifi” oluşturuldu. İnisiyatif, Göç Yasası’nın kaldırılması için 2014 ve 2015 yılları boyunca grev, eylem vb birçok girişimde bulundu. Ancak CTP-DP ile ardından gelen CTP-UBP hükmetleri Göç Yasası’nı kaldırmamakta ısrar etti.

6 Kasım 2014: DAÜ’ye bağlı Doğu Akdeniz İlkokulu, Doğu Akdeniz Koleji ve Kreşin İşletmesinin Özel Hukuk Tüzel Kişine Devrinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi çalışmalarını tamamladı. Rapor 2011 yılının Haziran ayında DAÜ’ye ait kurumların, dönemin rektörü Abdullah Öztoprak ve dönemin Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Eşber Serakıncı tarafından “peşkeş çekildiğini ve üniversitenin maddi ve manevi zarara uğratıldığını” ortaya koyduğu halde bu yolsuzluklara dair CTP-DP hükümeti tarafından hiçbir yasal yaptırım yapılmadı.

13 Kasım 2014: CTP Milletvekili Birikim Özgür: “özelleştirmeye karşı olmak ile solculuğun alakası yoktur” dedi.

22 Aralık 2014: CTP-DP hükümeti Resmi Gazete’de yayımladığı bir Yasa Gücünde Kararname ile öğretmeninden doktoruna, memurundan emeklisine tüm kamu çalışanlarının hayat pahalılığıhakkını 2015 yılı için dondurdu.

24 Aralık 2014: Hayat pahalılığının dondurulması gibi tüm toplumu ilgilendiren bir konuda Meclis’te dahi tartışılmadan karar alınmasına gelen tepkilere, Başbakan Yorgancıoğlu tarafından “Konuyu Meclis’e getirseydik tartışmalar çok uzardı” şeklinde yanıt verildi.

7 Ocak 2015: “TC Yurt Dışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”, TBMM’de oylandı ve bir kanun (yasa) halinde onaylandı. CTP-DP hükümeti de bunun üzerine temmuz 2014 tarihinde gizlice Meclis’te geçiremediği anlaşma ile ilgili bakanlar kurulu kararı alarak anlaşmanın süresini 1 yıl olarak değiştirdiğini ve anlaşmayı yürürlüğe koyduğunu Resmi Gazete’de yayımlayarak ilan etti.

25 Ocak 2015: Sağlık Bakanlığı tarafından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilen Ayşe Kurt, tedavi masrafları ödenmediği için YDÜ Hastanesi tarafından rehin tutuldu.

27 Ocak 2015: Aralık ayı bursları yatmayan öğrenciler Lefkoşa’da eylem yaptı.

28 Ocak 2015: Faşist Doğu Perinçek’in AHİM’de devam eden davasına destek vermek için CTP Milletvekili Mehmet Çağlar ve UBP Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu Strasburg’a gitti. Yolsuzlukla suçlanan eski AKP Bakanı Egemen Bağış, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal gibi isimler de davada hazır bulundu.

13 Şubat 2015: CTP-DP Hükümeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş; “Yeni Ercan Havaalanı için Taşyapı İnşaat’a devredilen ve yeni pist, terminal binası ve yollar yapılacak olan arazide mevcut 20 bin civarında ağaç sökülecek” dedi.

5 Mart 2015: CTP-DP Hükümeti Başbakanı Yorgancıoğlu Ercan’da gerçekleşecek ağaç katiamını savundu. Konunun abartılmaması gerektiğini söyleyen Yorgancıoğlu, sadece 3-4 bin ağaçkesileceğini, ekonomik gelişmenin daha önemli olduğunu vurguladı. Gerekirse sonradan 50 bin ağaç dikilebileceğini kaydeden Yorgancıoğlu, katledilecek ağaçların 15 yıllık olduğunu da belirtti.

9 Mart 2015: Bağımsızlık Yolu, 10 kişiden fazla çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanmasını talep eden bir kampanya başlattı. 3 hükümetin de hiç bir adım atmayacağı özelde sendikalaşma girişimleri başlatılmış oldu.

11 Mart 2015: kktc Din İşleri Başkanlığı’nın “Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri” nedeniyle düzenleyeceği “Kompozisyon Yarışması” ile ilgili kktc Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara talimat yollandığı ortaya çıktı.

12 Mart 2015: Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu yok sayarak adamızın kuzeyinde temsilcilik açacağını ilan etmesini “muhteşem” olarak değerlendiren CTP-DP Hükümeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bu yetmezmiş gibi halkta uyanan haklı tepkiler için AKP yetkililerinden özür diledi.

13 Mart 2015: Bağımsızlık Yolu bir bildiri yayınlayarak CTP-DP koalisyonunun bitirilmesi çağrısıyaptı. Açıklamada “belirtmek isteriz ki, CTP-BG gerek kendi içinde, gerekse DP-UG üzerinden “iyi polis”, “kötü polis” oynayarak eleştirilere yön vermeyi her defasında bir siyaset aracı olarak kullanıyor. Koalisyon devam ettiği sürece CTP-BG Serdar Denktaş’ın yaptıklarının arkasındadır. Serdar Denktaş’ın tüm söylemleri de CTP-BG’nin boynunda asılıdır. CTP-BG’yi halkın ve tabanının tepkisine kulak vermeye ve AKP yalakası Serdar Denktaş ile koalisyonu sonlandırmaya çağırıyoruz. Bu olmadığı sürece CTP-BG’nin Serdar Denktaş’tan farkı yoktur.” denildi.

14 Mart 2015: HAS-DER’de basın açıklaması yapan birçok örgüt ve dernek, TC yurtdışı koordinasyon ofisinin kurulması ve faaliyetlerine ilişkin CTP-DP Hükümeti tarafından imzalanan anlaşmayı‘reddediyoruz’ dedi. Reddediyoruz Platformu’na CTP imza koymadı.

6 Nisan 2015: Reddediyoruz Platformu, Başbakan Yorgancıoğlu ile görüşerek, CTP-DP’nin 12 Mart 2014 tarihinden beridir yürürlüğe sokmaya çalıştığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi Anlaşması konusundaki ısrarından vazgeçmesini talep etti.

7 Nisan 2015: CTP-DP hükümeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy Antalya’da verdiği röportajda Telekominikasyon Dairesi’nin kısa bir zaman içerisinde özelleştirileceğini söyledi.

8 Mayıs 2015: Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan Yorgancıoğlu ve Meclis Başkanı Sibel Siber’in üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran, fiziksel şiddet uygulmakla tehdit eden UBP Genel Başkanı Özgürgün’e kınama cezası verilmeyeceği açıklandı. Meclis İç Tüzüğü’ne göre kınama cezası gerektiren davranışlarına rağmen, CTP Milletvekili Meclis Başkanı Sibel Siber’in inisiyatifi ile Özgürgün kınama cezası almaktan kurtuldu.

16 Mayıs 2015: Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılması sürecinde önemli bir adım olarak, CTP-DP hükümeti tarafından YDÜ’ye ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmesi için ön izin verildi.

28 Mayıs 2015: 2 Nisan’da meclis oturumuna katılarak milletvekillerine bildiri dağıtan “Göç Yasası” mağduru 21 öğretmene CTP’li Meclis Başkanı Sibel Siber’in şikayeti üzerine dava açıldı. Davanın gerekçesi ise “haneye tecavüz” olarak belirtildi.

3 Haziran 2015: CTP-DP hükümeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, limanların özelleştirilmesinin gündemde olduğunu ve önceliğin Mağusa Limanı olacağını açıkladı.

6 Haziran 2015: Orta okul ve liselerde yeni öğretim yılı için başlayan kayıt döneminde, devlet okulu olan Maarif Kolejlerinde kayıt için velilerden 200 TL talep edildiği ortaya çıktı. CTP-DP Eğitim Bakanlığı sessizliğini korudu.

CTP – UBP HÜKÜMETİ (Temmuz 2015 – Nisan 2016)

15 Temmuz 2015: CTP ile UBP koalisyon hükümeti kurdu. Yeni başbakan CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu oldu.

5 Ağustos 2015: CTP-UBP hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle güneş altında işçi çalışmasını üç günlüğüne yasakladı. Ancak yasağı başladığı gün, CTP’li Bakan tarafından yönetilen Çalışma Bakanlığında güneş altında çalışan işçiler görüntülendi.

18 Ağustos 2015: CTP-UBP Hükümeti tarafından toplantıya çağrılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari Ücret’e 55 TL’lik komik artış yaptı.

27 Ağustos 2015: CTP-UBP Hükümeti Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Din Derslerinin bundan böyle 15 yaşına kadar zorunlu olarak okutulacağını açıkladı.

23 Eylül 2015: YDÜ Hayvan Refahı Yasası’na rağmen hayvanlar üzerinde deney yapacağını açıkladı. Yasayı uygulamakla görevli CTP-UBP hükümeti herhangi bir girişimde bulunmadı.

17 Ekim 2015: Asrın Projesi adı verilen TC’den su getirilmesi projesinin açılışı Geçitköy’de gerçekleşti. CTP-UBP hükümeti yetkililerinin de hazır bulunduğu tören adeta AKP mitingine dönüşürken, “ya allah bismillah” sloganları eşliğinde açılış yapıldı.

4 Kasım 2015: Bağımsızlık Yolu, Sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için bir yasa çalışması başlattığını açıkladı.

16 Kasım 2015: İşletmesi T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne verilen Ercan Havaalanı’nın yeni terminal binası inşası ve yeni pistin yapımı için başlatılan inşaat çalışmalarının, ÇED raporu olmadanbaşlatıldığı ortaya çıktı. Raporun inşaatın başlamasının ardından hazırlanması da projenin doğadayarattığı tahribatı arttırdı. CTP-UBP hükümeti konu ile ilgili hiçbir müdahalede bulunmadı.

24 Kasım 2015: Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet CTP-UBP hükümeti Çalışma Bakanı Akansoy’u ziyaret ederek, Sendikasız Çalışmayı Yasaklayacak Yasa Taslağı’nı sundu.

28 Kasım 2015: CTP-UBP Hükümeti Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ezan konusunu görüşerek “ezan sesi vazgeçilmezdir” şeklinde açıklamada bulundu.

11 Aralık 2015: Bursları yatmayan üniversite öğrencileri eylem yaparak CTP-UBP Hükümeti Eğitim Bakanlığını kınadı.

16 Aralık 2015: CTP-UBP Hükümeti Maliye Bakanı Birikim Özgür “IMF’ye nasıl bakıyorsak, TC ile ilişkilere de bu şekilde bakmalıyız” açıklamasını yaptı.

21 Aralık 2015: KTAMS, düzenlediği eylemle CTP bünyesindeki Sağlık Bakanlığı’nın, asıl ve sürekli kamu hizmetleri için taşeron hizmet almakla hem anayasayı ihlal ederek suç işlediğini, hem de örgütlü mücadelenin önüne geçmeye çalıştığını açıkladı.

22 Aralık 2015: Başbakan Kalyoncu, TED yöneticilerini kabul ettiği görüşmede Devlet okullarındaki eğitim standartının giderek düşmekte olduğunu belirterek özel okul olan TED yöneticilerinden kktc’deki öğrencileri en iyi bilgi donanımıyla yetiştirmelerini istedi.

29 Aralık 2015: CTP-UBP hükümeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, bir izleyicinin “özel sektörde sendikalaşma neden yok” sorusuna “sendikalaşmak 150 yıl geriye gitmektir” diyerek cevap verdi.

1 Ocak 2016: 2015 yılında kktc’de iş cinayetleri rekoru kırıldı. Yıl boyunca CTP’li bakanlarca yönetilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2015’te tüm yılların rekorunu kırarak on üç işçinin ölmesi ile sonuçlanan iş kazalarına imza attı.

6 Ocak 2016: Ombudsman Emine Dizdarlı, yaptığı açıklamada, Ercan Havalimanı’nı işleten T&T şirketini denetlemek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kararı ve CTP-UBP Bakanlar Kurulu’nun 14 Ekim 2015 tarihinde aldığı kararı ile Türkiye’den özel iki şirkete 11 milyon 250 bin ABD dolarıödendiğini açıklayarak bu konuda yetkililerden açıklama talep etti.

7 Ocak 2016: Bağımsızlık Yolu.Türkiye’den gelen suyun yönetimi konusunda halkın özne olması gerektiğini vurgulayarak; Başbakanlık, ve TC Elçiliği önünde 2 ayrı eylem yaptı.

8 Ocak 2016: Ombudsman’ın T&T şirketine 11 milyon 250 bin ABD doları ödenmesi konusunda sorduğu sorulara yanıt veren CTP-UBP hükümeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu“soru sormanın bir edebi vardır” dedi. Ancak sorulara yanıt vermedi. CTP’li Başbakan Kalyoncu da konu ile ilgili “herkes kendi işini yapsın” şeklinde yanıt verdi. CTP Genel Sekreteri ve milletvekili Tufan Erhürman da Ertuğruloğlu’na sahip çıkarak “Ombudsmanın herhangi bir konudaki raporunu kamuoyuyla paylaşmadan önce idareyle paylaşması ve çözüm araması, çözüm bulunamadığı takdirde konuyu kamuoyuna yansıtması kurumun yapısı gereğidir” dedi. Oysa Ombudsman yasasında Erhürman’ın iddia ettiği gibi bir çalışma prensibi olmadığı ve Erhürman’ın kamuoyunu yanılttığıortaya çıktı.

14 Ocak 2016: Ülkeye yüksek seviyede kükürtlü yakıt sokmak isteyen AKSA bir açıklama yapıp izin verilmezse KIB-TEK’e enerji sağlayamayacağını duyurdu. CTP-UBP hükümeti de zehirli yakıtı ülkeye sokması için AKSA’ya izin verdi.

5 Şubat 2016: CTP-UBP hükümetinin Türkiye’den gelecek suyu vesile ederek tüm kaynakları TC’ye peşkeş çekme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan protokolün suyu özel tekele devretmek, Su İşleri Dairesi’ni TC kontrolü altına almak ve tüm yetkilerin kktc’den alınması gibi boyutları olduğu öğrenildi.

8 Şubat 2016: Aylardır bursları yatmayan öğrenciler Lefkoşa’da eylem yaptı.

19 Şubat 2016: TC ve kktc Hükümetleri arasında imzalanması öngörülen su temini ve yönetimi taslak anlaşmasına karşı Su Platformu kuruldu.

25 Şubat 2016: CTP-UBP Hükümeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, suyun bugüne kadar kktc’nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme projesi olduğunu; suyun dağıtımının özel veya belediyeler tarafından yapılması konusununsa teferruat olduğunu söyledi.

1 Mart 2016: Türkiye’den gelen suyun temini ve yönetimine ilişkin hükümetler arası anlaşmaAnkara’da Başbakan Ömer Kalyoncu ve TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından imzalandı.

Kalyoncu imza işlemi için Ankara’ya giderken örgütler tarafından “bir damla onur”, “imzayı atma ülkeyi satma” sloganları ile protesto edildi.

25 Mart 2016: CTP-UBP Hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla güvenlik gerekçesini öne sürerek bir dizi yasayı Meclis’e sevk etti. “Halka açık yerlerde, işyerlerinde, yüz yüze görüşmelerde dinleme, izleme!”, “Örgütlere sızma, muhbirlik!”, “Gözetleme, izleme, takip”, “Muhbire ödül”, “Telefon konuşmalarının dinlenmesi, kayda alınması” gibi uygulamaların önünü açan yasalar, büyük tepki topladı.

28 Mart 2016: CTP’li İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, gece kulüplerinde seks köleliğiolduğunu bildiklerini belirtti ve neden önlenmediği yönündeki soruya “Hükümetin Henüz Bu Yönde Bir Politikası Oluşmamıştır” diye cevap verdi.

30 Mart 2016: Başbakan Ömer Kalyoncu kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılacağını açıkladı. 4 bin TL ve üzeri maaş alan kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 40’lık kesinti yapıldı.

5 Nisan 2016: CTP’li İçişleri ve Çalışma Bakanı Akansoy, TC ile imzalanması planlanan ve hükümeti krize soktuğu iddia edilen ekonomik protokolle ilgili “Türkiye öneriyor diye kompleks yapılmamalı”ifadelerini kullandı. Bir iki nokta dışında protokolün AB norm ve standartlarında olduğunu belirten Akansoy, Dünya Bankası ve AB’ye övgüler yağdırdı.

8 Nisan 2016: Kıbrıs Türk Ofis-Banka-Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Vakıflar İdaresi’ne ait Mare Monte Otel ve çevre arazilerinin bir takım çevrelerin ayak oyunları ile değerinden çok düşük miktara kiralanmak istendiğini belirtti.

14 Nisan 2016: Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından Ankara’da imzalanan Türkiye’den gelen suyun temini ve yönetimine ilişkin hükümetler arası anlaşma UBP-DP ve CTP’li vekillerin oyları ile Meclis’te onaylandı. Suyumuzu sattılar…

UBP – DP HÜKÜMETİ (Nisan 2016 – Ocak 2018)

16 Nisan 2016: UBP-DP Koalisyon hükümeti kuruldu

21 Nisan 2016: e-kktc projesi kapsamında kktc’deki tüm kamu kurumları arasındaki iletişim Belgenet’in yönetimine bırakıldı! Türkiye’de faaliyet gösteren TÜRKSAT A.Ş’ye ait olan Belgenet, kurumsal belgeleri dijital ortamda kendi inisiyatifiyle yönetecek!

26 Nisan 2016: CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, Özelleştirmenin bir çeşidi olan Yap İşlet Devret modelini savundu ve doğru şartname olması halinde de bunu destekleyeceklerini söyledi.

27 Nisan 2016: 10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanıp TDP tarafından Meclis’e sunulan İş (Değişiklik) Yasa Önerisi, 4 Milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

29 Nisan 2016: UBP-DP Hükümetinin Başbakanı Hüseyin Özgürgün “Ülkedeki çalışma koşullarının hak, hukuk ve özgürlüklerin dünya standartlarıyla uyumlu olduğu” nu iddia etti.

2 Mayıs 2016: 10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanıp TDP tarafından Meclis’e sunulan İş (Değişiklik) Yasa Önerisinin ivedilikle görüşülmesi talebi Meclis’te 18 Evet’e karşı 26 Hayır oyu ile reddedildi. Red cephesinin başını çeken Denktaş Genel Kurulda yaptığı konuşmada “özelde sendikalaşma çok güzel duyulan, çok popülist bir yaklaşım. Özel sektörün sonu olur” dedi.

10 Mayıs 2016: Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, medyaya ‘özellikle devlete yönelik aşağılama, saldırı, itibarsızlaştırma ve Türkiye ile ilişkileri bozacak yayınlardan kaçınmalarını’ buyurdu.

20 Mayıs 2016: UBP-DP hükümeti Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, seyrüsefer harçlarının akaryakıt ücretlerine aktarılması çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı. Daha önce de gündeme gelen harçların akaryakıt ücretlerine aktarılmasının hangi kriterlere göre yapılacağı ile ilgili bilgi verilmezken, uygulamayla ilgili halk tarafından “düpedüz soygunculuk” yorumları yapıldı.

20 Mayıs 2016: TC Hükümeti ile kktc Hükümetleri’nin CTP-UBP hükümeti döneminde imzaladığı Su Temini ve Yönetimi’ne İlişkin Antlaşmanın devamı niteliğindeki Geçiş Dönemi Protokolü UBP-DPhükümetince imzalandı.

25 Mayıs 2016: UBP-DP Hükümeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bakanlığına bağlı bir daireyi arayarak tüm personelin e-mail ve Facebook adreslerini talep etti.

27 Mayıs 2016: Başbakan Özgürgün bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, kktc ile TC Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında CTP-DP Hükümeti döneminde yapılan Yurt Dışı Koordinasyon Ofisi kurulmasına dair anlaşmanın, UBP-DP hükümetince Meclis’e gönderilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

27 Mayıs 2016: Mağusa Suriçi’nde bulunan ve halk arasında ‘Kraliçe’nin Sarayı’ ve ‘Bedesten’ olarak da bilinen ‘Venedik Evi’nde, CTP-UBP hükümeti döneminde başlatılıp Şubat ayından beridir devam etmekte olan izinsiz inşaat çalışmalarına tepki göstermek amacıyla, örgütler önce Venedik Evi önünde basın açıklaması yaptı, ardından da Mağusa Eski Eserler Dairesi’ne siyah çelenk bıraktı.

28 Mayıs 2016: kktc ve TC arasında sona eren 2013- 2015 mali protokolünün ardından ve içerisinde dayatmaları ve Telefon Dairesi’nin özelleştirilmesini barındıran 2016- 2018 mali protokolü Başbakan Özgürgün tarafından imzalandı.

28 Mayıs 2016: UBP-DP Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, iş kazalarının önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimleri özel sektöre devretmeyi önerdi.

2 Haziran 2016: Reddediyoruz Platformu yayınladığı ortak basın açıklamasıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulmak istenen, ‘Koordinasyon Ofisi’ne karşı tepki gösterdi ve mücadelenin yükseltilmesi çağrısında bulundu.

7 Haziran 2016: Reddediyoruz Platformu Meclis’te açıklama yaparak koordinasyon Ofisi’ne karşı mücadele kararlılığını yineledi.

9 Haziran 2016: Reddediyoruz Platformu’nun düzenlediği eylem takvimi kapsamında, yüzlerce kişi Lefkoşa Dereboyu’nda TC-kktc arasında yapılan Yurtdışı Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı protesto etti.

10 Haziran 2016: ‘Reddediyoruz’a dahil olması için yapılan davetleri yanıtsız bırakan CTP Gençlik Örgütü, sosyal medya üzerinden kendi eylemini gerçekleştireceğini duyurdu.

14 Haziran 2016: Toplumsal bir reddedişle karşılaştığı ortada olan ‘Koordinasyon Ofisi anlaşması’, AKP’den alınan talimat doğrultusunda halka kulak tıkanarak Meclis’ten geçirildi.

15 Haziran 2016: UBP milletvekili Ersin Tatar, koordinasyon ofisiyle ilgili “Türkiye bize jestte bulunuyor. Türkiye’siz hiçbir şey başaramayız, bu bağrış çağrıştan utanıyorum” dedi.

16 Haziran 2016: Günlerdir sokakta ve Meclis’te devam eden gençlik direnişine rağmen Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın Meclis’ten geçmesi üzerine eylemlerine devam edeceğini açıklayan Reddediyoruz Platformu, Cumhurbaşkanlığı’na detaylı bir hukuki görüş sunarak Anlaşmanın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

17 Haziran 2016: Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’sını Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

18 Haziran 2016: Reddediyoruz Platformu Lefkoşa’da kitlesel eylem gerçekleştirdi.

18 Haziran 2016: CTP-DP Hükümeti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından alınan, Lefkoşa Haspolat’ta Hala Sultan İlahiyat Koleji açma kararı Yüksek İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

21 Haziran 2016: UBP-DP Hükümeti tarafından çağrılarak toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, özel sektör emekçilerine 104 TL’lik artışı reva gördü.

11 Temmuz 2016: İki aydır çalışanlarının maaşlarını ödemeyen ve sosyal sigortalarını uzun süredir yatırmayan GAÜ’nün, devletin kendilerine destek olmadığından yakındığı bir dönemde, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne toplamda 6 milyon TL civarında borçlu olduğu ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığı sessizliğini korudu.

25 Temmuz 2016: Geçitköy’de Türkiye’den gelen suyun arıtıldığı Devlet Su İşleri’ne ait arıtma tesisi yakınlarında yangın çıktı. 13 bin 300 ağaç yandı. Yangın Helikopteri talebine hükümet sessiz kaldı.

28 Temmuz 2016: Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs’ın kuzeyinde seks ticareti ve fuhuşun olduğunu kabul etti.

1 Ağustos 2016: Ülkemizde dört kişilik bir ailenin Temmuz ayı sonu itibarıyla mutfak masrafı 2 bin 679 TL olarak saptanırken, 21 Haziran’da net bin 595 TL olarak belirlenen asgari yaşam ücretinin, 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafını dahi karşılamadığı ortaya çıktı.

5 Ağustos 2016: Kıbrıslı Türkler için tarihi öneme sahip Sarayönü Meydanı’nda AKP “Demokrasiye Destek Mitingi” düzenledi. UBP-DP hükümetinin milletvekili ve bakanları AKP’ye yağcılık için sıraya girdi.

5 Ağustos 2016: Koordinasyon Ofisi Anlaşması, Anayasaya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi’nden döndü. Anlaşma fiilen rafa kalkmış oldu.

7 Ağustos 2016: 2007 Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi’nde Şehir Planlama Dairesi tarafından yapılmak istenen değişiklik yapılarak Girne’deki çarpık yapılaşma üzerinden elde edilen rant daha da artırılmak istendi. Emirnameye karşı “Emirname değil İmar Planı” sloganıyla yola çıkan “Girne Vatandaş İnisiyatifi” öncülüğünde eylemler başladı.

25 Ağustos 2016: Kamuoyunun ilgisi “kaçağa düşen işçilerin ülkeye geri dönebilmesi” üzerinden “Muhaceret Affı”na yoğunlaştırılmış durumdayken, “Çalışma Affı” Bakanlar Kurulu’ndan sessiz sedasız geçirildi. Yasa Gücünde Kararname yoluyla Meclis’e götürülmeksizin tartışmaya fırsat verilmeden geçirilen bu karar ile, Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası 5 Kat Daha Azaltıldı, kaçak işçi tespit edildiğinde ceza yerine uyarı yazılması sağlandı. Patronların binlerce liralık cezaları, yarım asgari ücrete düşürüldü.

30 Ağustos 2016: Serdar Denktaş’ın yaptığı ve gururla anlattığı anlaşma ile gıcır gıcır makam araçları değiştirilerek 18 yeni Mercedes marka makam aracı alındı. Halkın cebinden yeni araçların alınması “halk da lüks araç sürüyor” ve “istersem porsche alırım” sözleri ile savunuldu.

9 Eylül 2016: Kamuoyunun bir ayı aşkın süreden beri tartıştığı Girne Emirnamesi’nde hükümet tarafından öngörülen değişiklikler onaylandı ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

26 Eylül 2016: Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusu sonucu Girne Emirnamesi için ara emri verildi.

10 Ekim 2016: Başbakan Özgürgün, “Türkiye’den elektrik gelmesi için teknik çalışma tamamlandı. Anlaşmayı imzalayacağım” derken, CTP Genel Başkanı Erhürman’ndan “Elektrikte mevcut izole yapımızı büyük sisteme bağlama konusunda atılacak adımları prensip olarak destekliyoruz” açıklaması geldi.

12 Ekim 2016: Girne Akçiçek Hastanesi’nde uzun bir süredir yaşanan dahiliye doktoru eksikliği yüzünden bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu pişkince devlet hastanelerinde doktor eksikliği olduğunu, daha önce de yaşanan bu sorun yüzünden hasta kayıpları ve hasta mağduriyetleri olduğunu söyledi.

17 Ekim 2016: Meclis Genel Kurulu’nda özel sektör çalışanlarının örgütlenmesinin önünü açacak tasarı reddedildikten yalnızca 3 ay sonra, casino işletmecilerinin birlik kurmasını düzenleyen “Casino İşletmecileri Birliği Yasa Tasarısı” görüşüldü. TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli duruma “Casinocuları bile düşündünüz de özel sektörde çalışanları niye düşünmediniz?” şeklinde tepki gösterdi.

17 Ekim 2016: UBP-DP hükümetince Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi’nde 8/9/2016 tarihinde yapılan değişikler mahkeme kararıyla iptal edildi.

24 Ekim 2016: Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, İskele’de katıldığı bir etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliği mesajı vermeye çalışırken kayboldu. Alanlı kadınların önemini “her başarılı erkeği doğuran bir kadındır” sözleri ile açıklayınca, eşitlik anlayışındaki sıkıntı gözler önüne serildi.

25 Ekim 2016: Mağusa’da özel eğitim gören çocuklara Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı kahvaltı katkısının kesildiği ortaya çıktı.

31 Ekim 2016: Türkiye Kıbrıs İşbirliği Cemiyeti’nin Topkapı Fatih Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlendiği toplantıda konuşan Bakan Kemal Dürüst, “kktc’deki bazı marjinal grupların anavatan aleyhine yaptığı ufak tefek kusurlu hareketlerden dolayı Kıbrıs Türk halkına bakışınızın hiçbir zaman olumsuz olmasını istemiyoruz” dedi. Dürüst konuşmasını, “Siz bize yetersiniz, Allah sizden razı olsun” sözleri ile tamamladı.

1 Kasım 2016: AKP’nin talimatları doğrultusunda Hükümetin Koordinasyon Ofisi denemeleri son bulmadı. 1 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bilgide, Bakanlar Kurulu’nun, “TC ve kktc Hükümetleri arasında TC Yurtdışı Koordinasyon Ofisi kurulması ve faaliyetlerine ilişkin Anlaşma Taslağı”nı imzalamak için Denktaş’a yetki verdiği görüldü.

28 Kasım 2016: “25 Kasım’a Kadar 25 Bin İmza İle 5 Sığınma Evi” kampanyası kapsamında toplanan 11 bin imza örgüt temsilcileri tarafından Başbakanlığa sunuldu. Ne binlerce imza, ne katledilen kadınlar hükümeti bu konuda bir adım atmaya teşvik edemedi.

29 Kasım 2016: Gerek hükümetin AKP’ye yaranmak için yaz saati uygulamasının devamı yönünde karar alması sonucu çocukların okula karanlıkta gitmesi, gerek yolların durumu, gerek tır şoförlerinin ölümüne çalıştırılması, gerekse de hurda araçlara öğrenci taşıması için Eğitim Bakanlığınca izin verilmesi sonucu; dağ yolunda yaşanan ve 2’si çocuk 3 kişinin ölümüne neden olan “kaza”, günlerce süren ve tansiyonu yüksek eylemleri de beraberinde getirdi. Liseliler, aileler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, kısacası tüm halk haftalarca sokaktaydı.

2 Aralık 2016: Tüm kesimler tarafından yapılan “saatler geri alınsın” çağrısını dikkate almayan işbirlikçi hükümet, sendikalarla anlaşarak mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Düzenleme halkın hayatında daha çok kaosa neden olmaktan öteye geçemedi.

2 Aralık 2016: 2 Milyon TL’lik Mercedes marka makam aracı alan Denktaş, yolların düzeltilmesi için para olmadığını savunarak 4 bin TL’nin üzerindeki maaşlarda yüzde 3’lük kesinti yapılacağını açıkladı.

6 Aralık 2016: Girne dağ yolunda gerçekleşen “kaza” sonrası, yolların güvenli hale getirilmesi, saatlerin geri alınması, kazadan sorumlu olan yetkililerin istifa etmesi talepleriyle Başbakanlık önünde gerçekleştirilen eylemlerde polis müdahalesi yaşandı. Müdahale sırasında bir öğretmenin kaburgası kırılırken, üç öğrenci ise hastaneye götürülerek tedavi edildi. Denktaş eylemcilere yönelik “Sesimiz çıkmıyorsa acizliğimizden sanmasınlar. İşlerin farklı bir noktaya gitmesini istemediğimizdendir” tehditini savurdu.

8 Aralık 2016: Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gündem saptırma ve hedef gösterme amacıyla Münür Rahvancıoğlu’nun başını çektiğini küçük ama etkili bir grubun halkı devletten soğutmak için AB’den para alarak eylemleri provoke ettiğini iddia etti. “Belgeleri görmesem böyle bir iddiada bulunmazdım” diyen Denktaş’a Baraka Kültür Merkezi tarafından dava açıldı, Denktaş var olduğunu iddia ettiği belgeleri hiçbir zaman paylaş(a)madı.

13 Aralık 2016: Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tadilat çalışmaları sırasında iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı basına yansıdı. İşçi güvenliğinin yalnızca patronlar tarafından değil, devlet tarafından da yok sayıldığını gözler önüne serildi.

15 Aralık 2016: EMEK-İŞ’in toplantısına katıldığı için işten durdurulan 15 CAS emekçisine Başbakan Özgürgün Ulaştırma Bakanı aracılığıyla “Sendikadan toplu istifa edin, işe dönüp artış alın” mesajı gönderdi.

16 Aralık 2016: Girne dağ yolunda gerçekleşen “kazada” hayatını kaybeden öğrencilerden İlayda Öztürk’ün babası Salih Öztürk, kazanın, işçilerin sendikasız çalıştırılması ve bundan kaynaklı insanlık dışı mesai saatleri ile çalıştırılmalarından kaynaklandığına dikkat çekti ve “İş yerlerini mecbur edin; ‘Bu iş yerinde çalışan işçi sendikalaşacak’” dedi.

16 Aralık 2016: Dağ yolu kazası sonrası yapılan eylemlerde Başbakanlığın gancellisini kırdıkları gerekçesiyle 20 eylemciye dava açıldı.

19 Aralık 2016: Bağımsızlık Yolu, öğrencilerin haklı eylemliliğiyle yaratılan toplumsal dinamizmi Sendikal Platform’un gasp etmesinden rahatsızlık duyduklarını ve sendikaların “toplumsal uzlaşı” adı altında kendi zümresel çıkarları doğrultusunda hükümetle yaptıkları anlaşmanın kendilerini bağlamadığını açıkladı.

19 Aralık 2016: CAS’ta işten durdurulan emekçilerin sayısı 21’e yükseldi.

21 Aralık 2016: Halk yaşanan acılar sonrası trafik için adım atılmasını beklerken, hükümet yeni Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü ile “Tüm araçların ön ve arka tarafındaki plakanın zemini beyaz olmalıdır” kararı aldı. Birilerine rant sağlamak için, halka yeni masraflar çıkarıldı.

26 Aralık 2016: “Plakaların renk değişmesi” konusunda artan halk tepkisi, hükümete geri adım attırdı. Daha önce resmi gazetede yayınlanan karara göre “Araç sahipleri 1 yıl içerisinde araç plakalarını tüzük kurallarına uygun hale getirmekle yükümlüdür” denirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, mevcut kayıtlı plakalar için 10 yıl süre tanınacağı belirtildi.

2 Ocak 2017: Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyada yayınladığı bir video sonrası, kktc vatandaşı olmasına ve hiç bir yargı süreci yaşanmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı’nın gayrı yasal şekilde aldığı keyfi karar ile sınır dışı edilerek linç edilmeye gönderildi.

4 Ocak 2017: kktc-TC Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasası üçüzlerin (CTP,UBP ve DP) oy birliği ile Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden geçti, sudan sonra sıra enerjiye geldi.

10 Ocak 2017: Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesini yapılaşmaya açmak amacıyla, bölgedeki eski eser alanları (sit alanları) büyük bir kısmı yeniden derecelendirerek yapılaşmaya açmak için girişmler başlatıldı. Kıbrıs Çevre Platformu Anıtlar Yüksek Kurulu’nun toplanacağı sıralarda Turizm ve Çevre Bakanlığı binasının önünde söz konusu girişimi protesto etti.

10 Ocak 2017: Devletin bakımsızlığa mahkum ettiği okullarımızdan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde trafo patladı. Trafo patlaması okulda büyük paniğe neden oldu.

16 Ocak 2017: CTP, UBP ve DP’nin oy birliği ile Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden geçen kktc-TC Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek -39 kabul oyuna karşı 4 ret oyuyla- oy çokluğuyla kabul edildi.

17 Ocak 2017: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, “Bugün ülkede kayıtlı çalışan kişi sayısı 100 bin ve 4 dairede toplam 65 müfettiş var. İş kazalarının önüne yalnızca denetimle geçemeyiz” ifadelerini kullandı. Doğru bir tespitte bulunmaya çok yaklaşan Saner, sendikalaşma ile işçilerin kendi haklarını savunacağı bir yapı oluşturulması yerine “İşyerleri Kendi İş Güvenliği Önlemlerini Almalı” diyerek ciğeri kediye emanet etmeyi önerdi.

28 Ocak 2017: Cratos Otel’in Kıb-Tek’e olan 6 Milyon TL’lik elektrik borcunun silindiği, bu miktarın Kıb-Tek’e Maliye Bakanlığınca –yani halkın cebinden- ödeneceği ortaya çıktı.

31 Ocak 2017: Gelmiş geçmiş hükümetlerin özel hastaneleri teşvik amacıyla sağlıktaki sorunları görmezden gelerek derinleştirmesi, Dr Burhan Nalbantoğlu kardioloji bölümünde görev yapan 5 doktorun istifası ile sonuçlandı.

2 Şubat 2017: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, özel sektör emekçilerine 162 TL’lik maaş artışını reva gördü. Yeni asgari ücretin net 1757 TL olmasına oy birliği ile karar verilirken, bu rakamın DPÖ’nün belirlediği 1757 TL’lik açlık sınırının yalnızca 37 TL üzerinde olması tepki çekti.

4 Mart 2017: “Kıbrıs İşleri Baş müşavirliği”nin KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ve “yapmadıkları”nı ortaya koyduğu değerlendirme belgesinden sonra hükümet öğrencilerin burslarını azalttı. Başarı Bursu %65’ten %60’a, Destek (kontenjan) Bursu ise %65’ten %55’e, Yüksek Lisans Bursu %80’den %65’e, Doktora Bursu %100’den %80’e, Tıp İhtisas Bursu ise %200’den %150’ye düşürüldü.

7 Mart 2017: Lefkoşa sokaklarına Binali Yıldırım fotoğraflı “Başbakan Geliyor, Kıbrıs Evet Diyor” fotoğrafı asıldı, kktc Başbakanı’ndan çıt çıkmadı.

9 Mart 2017: Başka bir ülkenin referandum süreciyle ilgili burada “Evet Mitingi” düzenlenmesine izin verildi. Başkent Lefkoşa’da trafiğin felç olması yetmezmiş gibi, devlet kanalı BRT’nin AKP mitingini canlı yayınladı, 2 bakan Kemal Dürüst ve Sunat Atun mitinge katılarak “evet” çağrısı yaptı, hükümet sağlam yağ damlattı.

12 Nisan 2017: CTP-UBP Hükümeti döneminde Tahsin Ertuğruloğlu’nun Ulaştırma Bakanı olarak yaptığı 11 milyon 250 bin dolarlık ihalesiz hizmet alımı anlaşmasını araştıracağı beyan edilen ve CTP’li Tufan Erhürman ve Fazilet Özdenefe, DP’li Hüseyin Avkıran Alanlı, UBP’den ise Ersin Tatar ve İzlem Gürçağ’dan oluşan Ercan Araştırma Komitesinin görev süresi 3 Nisan 2017 tarihinde dolmasına rağmen, gayri yasal bir şekilde 3 ay daha uzatıldı.

26 Nisan 2017: Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut “kktc TC’nin denizaşırı bir vilayetidir” dedi, hükümetten yine çıt çıkmadı.

26 Mayıs 2017: Girne-Değirmenlik anayolunda bu kez de salon araçla beton mikserin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında salon araç sürücüsü hayatını kaybetti.

12 Haziran 2017: Din İşleri Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti. Yasa: yurt dışından gelen din görevlilerini, devletin, yani Din İşleri Dairesi’nin maaşlı bir memuruna dönüştürecek, Din İşleri Dairesi’nin personel sayısını 5 katına çıkararak mali yükü artıracak, daire bütçesini Bakanlar Kurulu kararına gerek duymayacak şekilde özerkleştirecek, 18 yaşından küçük çocuklara her türlü istismara açık şekilde verilen Kuran kurslarının da yasal bir zemine oturtulup yaygınlaşmasının zeminini hazırlayacak.

14 Haziran 2017: T&T Şirketi’nin sahibi Emrullah Turanlı, bakan Ertuğruloğlu’nun rüşvet vermesi için kendisini tehdit ettiğini söyledi. Turanlı’nın iddiaları karşısında Başbakan Özgürgün “Kimsenin hükümet yetkililerine sermayenin kılıcını sallayamayacağını” iddia etti.

30 Haziran 2017: ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ve 187 ülkeyi kapsayan 2017 İnsan Ticareti Raporu’nda kktc’nin insan ticaretini önlemeye yönelik tedbirler almadığı ve yasal zemin hazırlayarak insan ticaretinden para kazandığı ortaya konuldu.

2 Temmuz 2017: Kalkanlı Piknik Alanı’nda çıkan yangın karşısında itfaiye araçları çaresiz kaldı. TC’den gelen uçak ve BM’ye ait iki helikopter yangına müdahale edip kontrol altına alana kadar tam 450 hektarlık alan kül oldu. Yangın helikopteri almamakta ısrar eden hükümet yangında can kaybı olmadığını duyursa da, yüzlerce ağaç ve canlı hayatını kaybetti.

6 Temmuz 2017: Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşları aşırı sıcaklardan kaçınılması konusunda uyararak “serin yerde istirahat edilmesi”ni tavsiye ettiği gün, Çalışma Bakanı Ersan Saner güneş altında çalıştırılan işçilerle ilgili “hava sıcaklığının kabul edilebilir limitlerde olduğunu” söyledi.

11 Temmuz 2017: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde 12:00-16:00 saatleri arasında yasaklandığını duyurdu. Kısa süre sonra yasağın söz konusu saat diliminde “güneş altında” çalıştırılma yasağı olduğu, işçilerin gölgede çalıştırılabileceği anlaşıldı.

24 Temmuz 2017: Hükümet Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile imzaladığı anlaşma ile Atatürk Öğretmen Akademisi’ni LAÜ’nün Lefkoşa kampüsü haline getirerek kapatma girişiminde bulundu. Demokratik kitle örgütleri tarafından protokolün iptali için mahkemeye ara emri başvurusu yapıldı.

31 Temmuz 2017: Hükümet patronlara bir kıyak daha geçti. Özel sektör çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi adına sendikalaşma talebi gibi tüm talepleri reddeden hükümet, sömürüden kurtulmaya çalışanların kamuda çalışmayı tercih etme özgürlüğüne de engel olmanın yolunu, münhal için düzenlenen sınavları hafta içine düşen günlere almakta buldu.

4 Ağustos 2017: Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak yasa tasarısının görüşülmesine Meclis’te ret oyu veren Saner, “özelde sendikalaşmanın önünün açılması halinde bir çok sorunun da ortadan kalkmış olacağını” söyledi.

22 Ağustos 2017: Turizm ve Çevre Bakanlığı, Karpaz’ın özgür yaban eşeklerinin, “evcileştirilerek” bölgedeki ihtiyaç sahiplerine verileceğini açıkladı. Elektrik direkleriyle başlayan Karpaz’ın talanı sürecinde bölgede yaşayan canlılardan kurtulmanın yolu da böylelikle bulunmuş oldu.

19 Eylül 2017: Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğretmen ve velileri, özel eğitim ve iş eğitim merkezlerinin birleştirilmesi kararı alındı. Birleştirmeden doğacak sorunları hükümete anlatmaya çalışan öğretmen ve veliler Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

14 Eylül 2017: Akıncı tarafından Meclis’e iade edilen AKP dayatması gerici Din İşleri Dairesi Yasası Meclis Komitesi’nde oyçokluğuyla tekrar onaylandı.

26 Eylül 2017: Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kaymak “3’üncü ülkelerde ayda 50 dolar maaş alan bu insanlar KKTC’de 500- 600 dolar ücret alıyorlar” diyerek 3. ülkelerden gelen emekçilerin daha ucuza çalıştırılması gerektiğini savundu. Bakanın yanıtı ise, emek sömürüsünü artıracak bu talebi Bakanlar Kurulu’nda görüşecekleri yönünde oldu.

27 Eylül 2017: Kalkanlı Köyü’nde 2004 yılından beri köy halkı evlerine giden yol için asfalt beklerken, aynı bölgede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün mandrasına giden yolu asfaltlattığı ortaya çıktı.

28 Eylül 2017: Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova “Okullardaki sorunlar bilinçli olarak abartılıyor, sınıflarda eğitimi engelleyecek bir durum yok” açıklamasının üstünden kısa bir süre geçmişken, Yedikonuk İlkokulu’nda sınıfın tavanı çöktü, öğrenciler büyük tehlike atlattı.

4 Ekim 2017: Türkiye’de e-okul Yönetim Modülü’nün tamamlanması sonrası kktc’nin de “sisteme dahil edilmesi için” Milli Eğitim Bakanlığı’nın da öğretmen ve öğrenci verilerinin bilgilerini AKP iktidarına aktaracağı ortaya çıktı.

6 Ekim 2017: Eğitim Bakanı Berova, kişisel bilgilerinin e-okul kapsamında AKP iktidarına yollanmasına tepki gösteren yurttaşların “Türkiye düşmanları olduklarını” söyledi.

17 Ekim 2017: 7 Ocak 2018’in erken seçim tarihi olarak açıklanmasının ardından, hükumet saatleri geri almayı kararlaştırdı.

29 Ekim 2017: Saatler geriye alındı. İşbirlikçi hükümetin 1 yıl boyunca ortaya koyduğu iddiaların aksine Türkiye ile saat farkı felaket getirmedi, halk kendisine geçtiğimiz kış yaşatılan kaostan kurtulmuş oldu.

14 Kasım 2017: 17-24 Aralık sürecinde adı yolsuzluk iddialarına karıştığı için Bakanlık görevinden istifa eden dört bakandan biri olan Egemen Bağış’a kktc yurttaşlığı hediye edildi. Dışişleri Bakanı’nın kendisinden tehdit yoluyla rüşvet istediğini iddia eden Ercan Havalimanı İşletmecisi Emrullah Turanlı da vatandaşlığı kaptı.

2013 yılındaki son genel seçimlerden bu yana inşaat sektöründe onlarca iş cinayeti, yüzlerce “iş kazası” yaşandı. Paket servis emekçileri ve şoförlerin mesai saatleri içerisinde trafikte yaşadığı “iş kazaları” polis tarafından basına “trafik kazası” olarak yansıtıldı. Özel sektördeki tüm sömürüye rağmen özelde sendikalaşma yönünde 3 hükümet döneminde de adım atılmadı. Tüm bunların sorumluluğunu kimse üzerine almazken, iş dünyasını emekçinin aleyhine yönetenler Ocak 2017 seçimleri için kontenjan adayı gösterildi.

Onlarca kadın şiddete maruz kalıp kadın cinayetlerinin kurbanı olurken, 3 hükümet tek bir Sığınma Evi açmadı…

(ankaradegillefkosa.org)