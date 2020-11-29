Haftasonu da hükümet kurma çalışması devam etti! İşte detaylar...

UBP Genel Başkanı vekili Ersan Saner’in 15 günlük hükümet kurma denemesinden sonra hükümet kurma görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet kurma çalışmaları devam ediyor.

DETAY ÖZEL HABER

5 ARALIK’A KADAR SÜRESİ VAR

Erhürman’ın 5 Aralık saat 17’ye kadar hükümeti kurmak için zamanı var.

Tufan Erhüman’ın bu hafta içinde ya kabineyi ya da görevi Cumurbaşkanı Tatar’a sunması bekleniyor.

KRİTİK PAZARTESİ

Pazartesi akşamı Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi’ni toplantıya çağırırken, TDP ve DP ise Merkez Yönetim Kurulları’nı toplantıya çağırdı.

Halkın Partisi’nin YDP tarafından da SEÇİM TARİHİ belirlenmiş bir hükümete dışarıdan güven oyu verilebileceği söylenen 29 Vekil tarafından güven oyu alabilecek bir 4’lü koalisyon hükümetinde yer alıp almayacağını karara bağlayacak.

TDP’DE YETKİ CEMAL ÖZYİĞİT’TE

TDP’de ise geçtiğimiz hafta toplanan TDP Parti Meclisi MYK ve Genel Başkan Cemal Özyiğiti hükümeti kurma müzakereleri için yetkilendirmişti. TDP’nin pazartesi akşamı MYK’sında son gelinen aşamayı değerlendirmesi bekleniyor.

DP’DE YETKİ ATAOĞLU’NDA

Demokrat Parti’de yetki Fikri Ataoğlu’nda bulunuyor. Ataoğlu, Denktaş ve Çağman’ın da olurunu aldığı ve 4’lü koalisyon hükümetinde seçimin Ekim 2021’de olma şartı ile katılacağı konuşuluyor.

KONUŞULAN BAKANLIKLAR

Şimdiye kadar devam eden süreçte özellikle CTP’nin "Pandemi Döneminde" yaşanan ekonomik krizi ve yaşanan işsizliği önlemek adına Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teknokratlardan oluşması üzerinde durduğu kaydedildi.

TDP’ye ise Eğitim Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın verilebileceği konuşuluyor.

DP’ye Turizm ile Ekonomi Bakanlığının verilebileceği konuşulurken. HP’nin ise Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Personel Dairesi üzerinde ısrarcı olabileceği öğrenildi.

TEKNOKRAT AĞIRLIKLI

Kurulması planlanan 4’lü koalisyon hükümetinin Meclis’te yapılacak güven oylamasında 29 Vekilin desteğini alması bununla birlikte en az 6 bakanının teknokrat isimlerde oluşması planlanıyor.

HAFTA SONU ÇALIŞMASI

Cuma akşamı yenen yemekten sonra hem siyasi partilerin kendi içlerinde hem de başkanlar düzeyinde hafta sonu bazı çalışmalar yaptıkları da öğrenildi. Yapılan çalışmalarda önümüzdeki hafta içerisinde ya yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmasının önü açılacak ya da Tufan Erhürman görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade edecek.

NE OLMUŞTU?

HP Parti Meclisi toplanıyor.. Karar anı... Ya 4'lü koalisyon ya da UBP ile koalisyon ...

Halkın Partisi Parti Meclisi Pazartesi akşamı toplanıyor.

DP ve TDP'de MYK'larını Pazartesi akşamı toplantıya çağırdı.

TDP ve DP Başkanları daha önce hükümeti görüşmek ve oluşturmak için PM'lerinden yetki almışlardı.

HP KARAR VERECEK

Halkın Partisi'nin 4'lü koalisyon ile ilgili önemli bir karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında. HP Pazartesi akşamına çağırdığı Parti Meclisi'nden 4'lü koalisyona girilip girilmemesini oylayacak.

HP'nin kararının olumlu olması durumunda 4'lü koalisyon hükümetinin Salı en geç Çarşamba gününe kurulması bekleniyor.

OLUMSUZ İSE İADE

HP Parti Meclisi'nden 4'lü koalisyona hayır kararı çıkarsa CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümet görevini kurmayı hiç bekletmeden Salı günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geri iade etmesi de bekleniyor.

NE OLDU?

Dün gece 5 Parti Başkanı Lefkoşa'da tarihi suriçinde bulunan Valide Hanım Konak'ta 3.5 saat süren bir yemekli toplantıda bir araya geldi.

DETAY ÖZEL HABER

3,5 SAAT KONUŞTULAR

Erhürman’ın 4 parti başkanı ile yemeğin çıkışında yaptığı açıkalmada: “Sıcak bir yemek oldu - Partiler en geç pazartesi akşamına kadar kendi değerlendirmelerini yapacak”

Parti liderlerinin toplantısı sonrası CTP lideri Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu. Yemeğin sıcak bir ortamda geçtiğini vurgulayan Erhüram, partilerin değerlendirme yapması için pazartesine kadar süre istediklerini açıkladı.

Erhürman şöyle konuştu:

“Sıcak bir sohbet ortamı oldu. Bütün partiler parti içi değerlendirmelerini tamamlamak üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istediler. Partiler değerlendirmelerini yapacaklar. En hızlı bir şekilde ya bir hükümet kurma noktasına gelinecek ya da kurulamayacak. Kurulamaması durumunda ben zaman kaybetmeden görevi geri iade edeceğim. “

TEKNOKRAT SEÇİM HÜKÜMETİ

DETAY GAZETESİ'nin elde ettiği bilgilere göre yemekte 4 parti ile koalisyon kurulması, teknokratlardan ağırlıkla oluşacak bir SEÇİM hükümeti kurulması yönünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman taraflara teklifini sundu.

YDP'nin böyle bir hükümet modelini dışardan destekleyeceği belirtiliyor.

TDP ile DP 4'lü koalisyon konusunda prensipte evet dedikleri öğrenilirken, DP'den Denktaş ve Çağman'ın da olur alındığı kaydedildi.

HP KARAR VERECEK

HP aldığı teklifi Parti Meclisi toplantısına götürüp değerlendireceği de öğrenildi.,

HP Parti Meclisi seçenekler arasında şimdiye kadar oluşabilen en geniş tabanlı hükümet modeline evet derse önümüzdeki hafta hükümetin kurulması bekleniyor.

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