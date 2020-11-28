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İşte yemeğin detayları... 4'lü Koalisyona doğru.. Karar HP'nin...

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İşte yemeğin detayları... 4'lü Koalisyona doğru.. YDP Dışardan destek verecek!
İşte yemeğin detayları... 4'lü Koalisyona doğru.. Karar HP'nin...

İşte yemeğin detayları... 4'lü Koalisyona doğru.. YDP Dışardan destek verecek!

Dün gece 5 Parti Başkanı  Lefkoşa'da tarihi suriçinde bulunan Valide Hanım Konak'ta 3.5 saat süren bir yemekli toplantıda bir araya geldi.

DETAY ÖZEL HABER

 

3,5 SAAT KONUŞTULAR

Erhürman’ın 4 parti başkanı ile yemeğin çıkışında yaptığı açıkalmada: “Sıcak bir yemek oldu - Partiler en geç pazartesi akşamına kadar kendi değerlendirmelerini yapacak”

Parti liderlerinin toplantısı sonrası CTP lideri Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu. Yemeğin sıcak bir ortamda geçtiğini vurgulayan Erhüram, partilerin değerlendirme yapması için pazartesine kadar süre istediklerini açıkladı.  

Erhürman şöyle konuştu:

“Sıcak bir sohbet ortamı oldu. Bütün partiler parti içi değerlendirmelerini tamamlamak üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istediler. Partiler değerlendirmelerini yapacaklar. En hızlı bir şekilde ya bir hükümet kurma noktasına gelinecek ya da kurulamayacak. Kurulamaması durumunda ben zaman kaybetmeden görevi geri iade edeceğim. “

 

TEKNOKRAT SEÇİM HÜKÜMETİ

 

DETAY GAZETESİ'nin elde ettiği bilgilere göre yemekte 4 parti ile koalisyon kurulması, teknokratlardan ağırlıkla oluşacak bir SEÇİM hükümeti kurulması yönünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman taraflara teklifini sundu.

YDP'nin böyle bir hükümet modelini dışardan destekleyeceği belirtiliyor.

TDP ile DP 4'lü koalisyon konusunda prensipte evet dedikleri öğrenilirken, DP'den Denktaş ve Çağman'ın da olur alındığı kaydedildi.

 

HP KARAR VERECEK

 

HP aldığı teklifi Parti Meclisi toplantısına götürüp değerlendireceği de öğrenildi.,

HP Parti Meclisi seçenekler arasında şimdiye kadar oluşabilen en geniş tabanlı hükümet modeline evet derse önümüzdeki hafta hükümetin kurulması bekleniyor.

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