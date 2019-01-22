Hak-Sen'den asgari ücret açıklaması: "Bu zulmü kabul etmiyoruz!"

"Geçmiş yıl kayıplarını ve ekonomik krizin etkilerini dikkate almadan belirlenen çalışanı ailesi ile birlikte açlığa mahkûm eden 2740,5 TL tutarındaki yeni asgari ücret tüm ücretliler için zulümdür. "

Hak-Sen yapmış olduğu açıklama ile dün belirlenen 2740 TL'lik asgari ücreti 'zulüm' olarak değerlendirdi.



Hak-Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



"Geçmiş yıl kayıplarını ve ekonomik krizin etkilerini dikkate almadan belirlenen çalışanı ailesi ile birlikte açlığa mahkûm eden 2740,5 TL tutarındaki yeni asgari ücret tüm ücretliler için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz.

Dört bacaklı hükümet bu icraatıyla sermaye hükümeti olduğunu bir daha ispatlamıştır. İktidara geldiği günden bu yana asgari ücret konusunda “Asgari Ücret Yasasının değiştirilerek, Komisyon’un daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede asgari ücret belirlenme süreci daha bilimsel ve nesnel verilerle yürütülecektir” şeklindeki vaatlerinin gerisinde kalmıştır,

Hükümet önce hayat pahalılığından çalmış, ek mesailere göz dikmiştir. Alt gelir düzeyini soymak üzere dizayn edilmiş vergi matrah ve oranlarını yeniden düzenlememiştir. Hükümet, ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklemiştir. Krizle ilgili gelir dağılımı düzenleyici tedbir almamıştır.

Bunun sonucunda gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik devam etmiştir. Servet yüzde 1’in elinde yığılırken borç yüzde 99’un yani ücretli çalışanların, esnafın ve çiftçinin üzerine yıkılmıştır.

Hükümet asgari ücreti 1 Şubat 2019 tarihinden başlatarak, başta burs tüzüğünün 16. Maddesine istinaden; ocak ayı asgari ücretini dikkate alarak yıl boyunca ödenecek olan “öğrenci burslarından” bile zalimce kar ederken, patronlara da bir ay daha eski asgari ücretten emekçi çalıştırmayı hediye etmekten mutluluk duymuştur.

Açıklanan asgari ücret ile değil dört kişilik ailenin, tek kişinin bile geçimini sağlaması mümkün değildir. 2019 ilk dönem asgari ücreti yaşanabilir bir ücret değildir.

Yapılan artışın; geçen yılların kayıplarını karşılamadığı gibi, 2019 yılının ilk çeyreğinde zamlar ve dolaylı vergiler karşısında eriyeceği açıktır.

Tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini, asgari ücretin insanca yaşanır bir ücret olması ve insanca çalışma için mücadeleye çağırıyoruz.

Yaşanabilir bir ücret, yaşanabilir bir memleket için mücadeleye devam!"