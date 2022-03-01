Hakemler ve Gözlemciler Derneği Polis Genel Müdürü Sn. Ahmet Soyalan'ı Ziyaret Etti

Düzkaya-Çetinkaya arasında oynanan futbol müsabakasındaki Dernek üyemize yapılan saldırı sonrasında, sahalardaki güvenli ortamın sağlaması yönündeki aksaklıklar gündeme gelmiştir.

Yaşanan vahim olay sonrasında, üyelerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, Polis Genel Müdürlüğünden görüşme talep ettik ve verilen randevuya icabet ettik.

Kısa zamanda görüşme talebimize olumlu yanıt veren ve bizleri kabul eden Polis Genel Müdürü Sn. Ahmet Soyalan ile yaptığımız görüşmede, üyelerimize yönelik zaman zaman oluşan yoğun küfürlerin yanında, sahadaki oluşan şiddetin, üyelerimizin sağlığını tehlikeye sokacak düzeye ulaştığını belirttik.

Ayrıca, saha içerisindeki güvenliğimizin sağlanması yönünde de gerekli önlemelerin alınmasını talep ettik. Sn. Ahmet Soyalan da bundan sonraki maçlarda güvenlik zafiyetinin yaşanmaması ve dernek üyelerimizin görevlerini salimen yapabilmesi için gerekli uyarıların yapılıp, önlemlerin alınacağını bizlere iletti.