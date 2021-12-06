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HAKSEN Üyelerine Memorial Hastanesi’nde İndirim

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Üye sayısını günden güne artıran Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), üyelerine yönelik avantajlar sağlamaya da devam ediyor.
HAKSEN Üyelerine Memorial Hastanesi’nde İndirim

Üye sayısını günden güne artıran Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), üyelerine yönelik avantajlar sağlamaya da devam ediyor.
 

Son olarak Memorial Hastanesi ile imzalanan protokolle, HAKSEN üyeleri Memorial Hastanesi’nde önemli indirimlerden yararlanabilecek.

Protokol ile anne olan üyelerin çocuklarına ÜCRETSİZ vücut analizi ve beslenme eğitimi sağlanırken, tüm üyelere KKTC Memorial Klinik Welness Hizmeti, Tıbbi Beslenme ve Diyetisyen Hizmeti, Evde Bakım ve Muayene Hizmeti gibi hizmetlerde yüzde 20 indirim sağlanıyor.

KKTC Memorial Hastanesi’nin güçlü doktor kadrosu ve donanımlı altyapısını üyelerinin hizmetine sunan HAKSEN, önümüzdeki günlerde de çeşitli kurumsal işbirlikleriyle üyelerine yönelik avantajları artırmayı hedefliyor.

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