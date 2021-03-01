  • BIST 1.523
  • Altın 404,795
  • Dolar 7,2478
  • Euro 8,7262
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

HAKSEN’den Basın Emekçilerinin Eylemine Destek

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, basın emekçilerinin bugün gerçekleştireceği eyleme destek çağrısında bulundu.
HAKSEN’den Basın Emekçilerinin Eylemine Destek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, basın emekçilerinin bugün gerçekleştireceği eyleme destek çağrısında bulundu.

HAKSEN Başkanı Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, “En zor koşullarda büyük özveri ile çalışan basın emekçilerimizin son dönemde çeşitli çevrelerin suçlamalarına maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz. Bu bağlamda bugün saat 18.00’de Basın-Sen ve Gazeteciler Birliği tarafından gerçekleştirilecek eylemi desteklediğimizi bildirir, basın emekçilerinin mücadelesine dayanışmamızı iletiriz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zaroğlu, adaylık gerekçelerini yayınladığı video ile duyurdu01 Mart 2021 Pazartesi 16:02
  • Burslar bugün ödendi01 Mart 2021 Pazartesi 15:46
  • 30 Ocak çekilişi 8 Mart'ta yapılıyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:34
  • Garber: “Taraflar, 5+ BM gayrı resmi toplantısına ciddi şekilde müdahil olmalı”01 Mart 2021 Pazartesi 14:56
  • EL-SEN:Basın emekçilerinin yanındayız01 Mart 2021 Pazartesi 14:28
  • Suay:''Evlatlarımın yüzünü görmeyi çok isterdim''01 Mart 2021 Pazartesi 14:20
  • Atan: TAŞEL’de işten çıkarılan 7 çalışan için yasal süreç başlatacağız01 Mart 2021 Pazartesi 14:11
  • 1 haftada 41 uçakla 6000 kişi KKTC'ye geldi01 Mart 2021 Pazartesi 13:52
  • Çakıcı:Hükümetin kararları kaos yarattı, Seçim Yasası değiştirilerek seçime gidilmeli01 Mart 2021 Pazartesi 13:22
  • 26 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti01 Mart 2021 Pazartesi 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti