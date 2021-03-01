HAKSEN’den Basın Emekçilerinin Eylemine Destek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, basın emekçilerinin bugün gerçekleştireceği eyleme destek çağrısında bulundu.
HAKSEN Başkanı Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, “En zor koşullarda büyük özveri ile çalışan basın emekçilerimizin son dönemde çeşitli çevrelerin suçlamalarına maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz. Bu bağlamda bugün saat 18.00’de Basın-Sen ve Gazeteciler Birliği tarafından gerçekleştirilecek eylemi desteklediğimizi bildirir, basın emekçilerinin mücadelesine dayanışmamızı iletiriz” dedi.
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