Halkı uyardı!

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, BRT’de yayınlanan “Gün Ortası” Haber Bülteni’ne telefonla bağlanarak, havaların daha da ısınması ile olası yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Karzaoğlu, geçen haftalarda yaşanan büyük yangın sonrası, ekiplerin halen daha yoğun bir çalışma temposu bölgede nöbet tuttuklarını kaydederek, gerekmesi halinde derhal müdehale edildiğini anlattı.

“Geçen haftadan beri bugün de dahil olmak üzere arkadaşlarımız nöbet tutuyor. Herhangi bir bölgeden tekrara tütmeler görüldüğü anda derhal müdehale edilip dumanın büyümeden söndürülmesi için çalışmalarını südürüyorlar. Ciddi bir orman yangını geçirdik tüm halkımız mücadele etti. Bundan ders alarak, tedbir almalıyız. Meteoroloji dairesinin bu haftaki tahminlerine göre sıcaklık değerleri daha da yükselecek. Özellikle havanın rüzgarlı olması da gözönünde bulundurulmalı. Yeşilırmaktan Dipkarpaza yer yer ufak ihbarlar bize gelmiştir. Piknik dahil lütfen şuan yapmayalım. Gerçekten yorulduk, insanlarımız yoruldu, pisikolojik olarak da sağlık oklarak da zorlandık artık. Mümkün olduğunca hiçbir şekilde ateşli piknik yapmayalım izin verilen bölgelerde bile.”

Cemil Karzaoğlu, itfaiye ekiplerinin; gün içinde Çayırova-Pamuklu bölgesinde yol kenarında bir yangına müdehale ederek söndürdüklerini de söyleyerek, yangının muhtemelen araçtan atılan bir izmaritten kaynaklanadığını belirtti.

“Lütfen tüm yurttaşlarımız azami özen göstersin çünkü rüzgar var etraf tamamen kurumuştur. Yangına mahal vermemek için azami önem gösterelim. Buradan sizlerin aracılığı ile tekraradan özellikle orman alanlarından ve tarım arazilerinden geçerklen mümkün olduğunca arabalardan dışarıya herhangi birşey atmasınlar. Tekrar aynı tehlikeleri yaşamak istemiyoruz.”

Karzaoğlu, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arası piknik sahaları haricinde ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu da hatırlatarak, geçtiğimiz günlerde Karaağaç bölgesinde izinsiz ateş yakan bir vatandaşın, görevlilere hakaret etmesi üzerine kamu davası açtıklarını da söyledi.

Özellikle vatandaşların görevli memurlara karşı duyarlı davranmaları gerektiğinin altını çizen Karzaoğlu, “Bu sıcak havalarda arkadaşlarımız koşuşturarak kontrollerini yapıyorlar. Biraz hoşgörü ve duyarlılık bekliyoruz. Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ülkeyi koruyalım” dedi.