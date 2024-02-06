  • BIST 8869.14
  • Altın 2000.454
  • Dolar 30.5418
  • Euro 32.855
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

Hamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

» »
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas’ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini belirterek, “Hamas’ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” dedi
Hamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Al Thani, geçtiğimiz günlerde İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas tarafından yanıt verildiğini belirterek, “Hamas’ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini aktaran Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarının ve Hamas’ın yanıtının İsrail’e iletildiğini belirtti.

Bölgedeki tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve daha fazla kan dökülmesine yol açacak, sivilleri tehlikeye atacak ve uluslararası ticareti tehdit edecek kararlardan kaçınmaları çağrısında bulunan Al Thani, “Uluslararası toplumu acil ateşkes için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Katı ve sağlam bir uluslararası pozisyona sahip olmanın tam zamanıdır” dedi.

Birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları kesmesine değinen Al Thani, “UNRWA fonunun askıya alınmasının yıkıcı sonuçları oluR. Birkaç kişinin eylemleri nedeniyle tüm organizasyonu cezalandıramayız” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik desteğin ve yardımların devam ettiğini vurgulayan Al Thani, "Hastaneler hedef alınmaya, bombalanmaya ve yerinden edilmiş insanlar yollarda öldürülmeye devam ediliyor. Bu kriz sırasında ABD ile olan işbirliğimize değer veriyor ve takdir ediyoruz” dedi.

BLINKEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Blinken ise yaptığı açıklamada, ABD’nin Hamas’tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" dedi.

Hamas’a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Soykırım” suçu İsrail destekçisi devletler için ne anlama geliyor?30 Ocak 2024 Salı 13:25
  • Kuveyt, mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklıyor30 Ocak 2024 Salı 09:52
  • Netanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki28 Ocak 2024 Pazar 12:04
  • İsrail'in Gazze saldırılarında 26 bini aşkın masum Filistinli öldürüldü28 Ocak 2024 Pazar 12:01
  • Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almak zorunda27 Ocak 2024 Cumartesi 10:36
  • İsrail "soykırımla" yargılanacak26 Ocak 2024 Cuma 19:08
  • Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e karşı açılan soykırım davasında ara kararını açıkladı26 Ocak 2024 Cuma 15:04
  • Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra içki satışı başlıyor: Yalnızca Müslüman olmayan diplomatlar alabilecek25 Ocak 2024 Perşembe 14:44
  • Suudi Arabistan'da, sadece gayrimüslim diplomatlara satış yapacak ilk alkol mağazası açılıyor24 Ocak 2024 Çarşamba 17:35
  • İsrail-Hamas savaşı: Gazze'de müzakereler bir aylık ateşkese odaklandı24 Ocak 2024 Çarşamba 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti