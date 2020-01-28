Hamas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' açıklaması: Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, "Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğu" belirtildi.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, "Trump'ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak. Trump'ın Kudüs'e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak" dedi.