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Hamile keçiye tecavüze ceza artırımı kararı

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Zambiya'da hamile bir keçiye cinsel saldırıda bulunan 22 yaşındaki erkeğe verilen hapis cezası 5 yıldan 15 yıla çıkarıldı.
Hamile keçiye tecavüze ceza artırımı kararı

Zambiya'da 22 yaşındaki bir adam, hamile keçiye tecavüz etmekten 15 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme, daha önce beş yıllığına hapse gönderdiği Reuben Mwamba'nın cezasını savcıların itirazı üzerine artırdı.

Savcılar, Mwamba kentine bağlı Mutono köyünde gerçekleşen olayın diğer hayvanlara benzer saldırılar yapmak isteyenlerin önüne geçmesi için ceza artırımı talep etti.

Kadın hakim Emeria Sunkutu, önüne gelen davanın kendisini şoka soktuğunu söyledi.

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