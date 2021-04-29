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Hamzaoğulları :“Maliye Bakanı iki saat önce para yok, iki saat sonra da para bulundu dedi… Ne demek istiyor?”

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Genel Kurul’da söz alan CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları da Maliye Bakanı’nın maaş ödemesi ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Maliye Bakanı iki saat önce para yok, iki saat sonra da para bulundu dedi… Ne demek istiyor?” diye sordu.
Hamzaoğulları :“Maliye Bakanı iki saat önce para yok, iki saat sonra da para bulundu dedi… Ne demek istiyor?”

Genel Kurul’da söz alan CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları da Maliye Bakanı’nın maaş ödemesi ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Maliye Bakanı iki saat önce para yok, iki saat sonra da para bulundu dedi… Ne demek istiyor?” diye sordu.

Cenevre’de Türk tarafı adına sunulan 6 maddelik belgeyle Garanti ve İttifak Anlaşmasından doğan yetki ve sorumlulukları nedeniyle Türkiye’nin de zor durumda bırakıldığını söyleyen Hamzaoğulları, ilerleyen günlerde bununla ilgili çok şey duyulacağını belirtti.

Bafra köylülerinin sorunlarını dile getirmek üzere güncel konuşma yapmak istediğini de söyleyen Hamzaoğulları, Bafra köyünden Meclis’e ve Tarım Bakanlığı’na bir mektup gönderildiğini aktardı, bu mektubu kürsüden okudu.

Hamzaoğulları, köyde verimsiz, işe yaramaz bir sürü arazi varken, köylülerin ellerindeki verimli arazilerin güneş paneli kurulması için otellere parsellendiğini aktardı.

Hamzaoğulları, Bafralıların arazilerin yeniden hak sahiplerine iade edilmesi için gereğinin yapılması talebini kürsüden dile getirdi.

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