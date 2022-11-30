Harmancı: “Gençleri sporla buluşturacak alanlar yaratmak çok önemli”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkanı adayı Mehmet Harmancı, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırdıklarını; özel gereksinimli çocuklar ve gençlerin sosyalleşmelerine yardımcı olurken, ailelerin de hayatlarına dokunarak bir nebze olsun rahatlatmaya çalıştıklarını vurguladı. Harmancı, gençleri sporla buluşturacak alanlar yaratmanın öncelikleri arasında bulunduğunun da altını çizdi.

Harmancı ve Lefkoşa Ekibi bugün Özel Eğitim Merkezi (ÖZEV) ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti.

ÖZEV’i ziyaretinde merkezle ortak çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, devletin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ancak sadece kısa bir dönem yapabildiği ‘odak noktası’ oluşumunu LTB’nin 2016 yılından itibaren uyguladığını anlatan Harmancı, kendi dönemlerinden itibaren LTB bünyesinde “Engellemeyen Lefkoşa Birimi” oluşturulduğunu belirtti.

Harmancı, sağladıkları taşımacılık hizmetinin sadece okullar için değil, aileler için de önemli ve gerekli bir hizmet olduğunun altını çizerek, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin ÖZEV’e rakip değil, tam aksine, okula gitmeyen çocuklar için alternatif bir merkez şeklinde oluşturulduğuna işaret etti. Harmancı, “Merkez sayesinde özel gereksinimli çocuklarımız ve gençlerimiz sosyalleşirken, ailelerimizin de hayatları bir nebze olsun kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde özel eğitim hocalarıyla da daha çok destekleyeceğimiz bir noktaya gelecektir” diye konuştu. Özel gereksinimli bireylerle ilgili alanın, bütçelerin çok artırılması gereken ve üzerinde iyi yaklaşımlarla çözümler üretilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizen Harmancı, ÖZEV’in de bu bağlamda çok önemli bir eksikliği başarı ile doldurduğunu sözlerine ekledi.



Görsay: “Devletin eksik kaldığı noktalar LTB’nin Faaliyetleri Sayesinde Dolduruldu”

ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay da LTB’de Harmancı’nın Başkanlığı döneminde başlatılan taşımacılık uygulamasından 18 öğrencilerinin faydalandığını kayderek, “Bu Lefkoşalıya güzel bir hizmettir, çok teşekkür ediyoruz. 15-16 yıl önce devlete başvru yaparak uzak yerden gelen ailelere hayır kurumu olduğumuz için taşımacılık hizmeti talep etmiştik, siz Lefkoşa’daki bu yükü alınca aslında devletin Lefkoşa’daki yükünü de almış oldunuz. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Harmancı: “Gençleri sporla buluşturacak alanlar yaratmak çok önemli”

Daha sonra KTSYD başkan ve üyeleri ile buluşan Mehmet Harmancı, “Lefkoşa Ekibimizde özellikle sporun içinden gelen birçok arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimleri ile yeni dönem projelerimiz şekillendi” diye konuştu.

Merkez Lefkoşa’nın şu anda birçok spor etkinliğinin yapılmasına olanak verecek hale geldiğini kaydeden Harmancı, mekanın jimnastik, basketbol, okçuluk gibi farklı dallara ev sahipliği yaptığını vurguladı. Kızılbaş Parkı’nda kaykay pistinin de yeni sporcuların yetişmesine ciddi bir olanak sağlayacağını belirten Harmancı, bunların yanında LTB’nin bünyesinde bisiklet, satranç ve Gençlik Gücü’yle oluşturdukları kız futbol takımı olduğunu ifade etti. Harmancı, yine Ortaköy ile birlikte kurguladıkları ve 11 yaşa kadar olan çocuklar için karma bir futbol okuluna da sahip olduklarını söyledi.

“Lefkoşa sporun da başkentidir”

“Her yaştan, her cinsiyetten, toplumun her kesiminden insanı biraraya getiren bütünleştirici bir maraton düzenledik. Tüm bunlar bize aslında Lefkoşalıların sporla buluşmaları için alanlar yaratıyor, biz de bunları federasyonlar ile iş birliği içerisinde, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak devam ediyoruz” diyen Harmancı, Hentbol Federasyonu çim hentbol turnuvası düzenlediklerini de söyledi.

Harmancı “Spor camiasının, spor yazarlarının görüşleri bizler için önemli ve değerli. Önümüzdeki dönemde Spor ve Kardeşlik Parkı projemizde yine beraber adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.