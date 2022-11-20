Harmancı: Lefkoşa için her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya en iyilerle başladık…

Harmancı: Lefkoşa için her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya en iyilerle başladık…

İşte LTB Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Şehre AŞK ve GÜVENLE bağlı birbirinden değerli arkadaşlarımız SORUMLULUK alarak Lefkoşa Ekibimize katıldılar…

Gücümüze güç, hayallerimize ortak oldular…

Bu dönem de müthiş bir ekip ile daha güçlü bir şekilde, Lefkoşa’mızı sevgiyle büyütmek, adil ve güçlü bir geleceği hep beraber inşa etmek için bir aradayız. Çünkü şüphesiz biz beraber Lefkoşayız.