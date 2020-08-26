  • BIST 1.100
  • Altın 454,702
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6852
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Harmancı: “Pandemi hastanesinin inşa edildiği yerle ilgili alt yapı sorunları var”

» »
Harmancı: “Pandemi hastanesinin inşa edildiği yerle ilgili alt yapı sorunları var”
Harmancı: “Pandemi hastanesinin inşa edildiği yerle ilgili alt yapı sorunları var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, inşasına resmi olarak dün başlanan pandemi hastanesi ile ilgili ortaya çıkan “altyapı sorunlarına” ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi hastanesinin “koşulsuz bir şart” olduğunu vurgulayan Harmancı, “Hükümet hastanenin son bir haftada kamuoyuna aktardığı yerde yapılması konusunda ısrarcı” ifadelerini kullanarak, planlanan bölgeyle ilgili altyapısal açıdan iki farklı sorunun bulunduğunu belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, sorunlardan birinin; inşaatın başladığı alanın tam altında kanalizasyon hattının geçmesi olduğunu belirterek, “Projesi hazır ve hastane yapım maliyetine eklenmesi ile sorun çözülebilir” dedi.

Bir diğer sorunun ise “daha geniş ve geçmişe dayalı bir sorun” olduğunu belirten Harmancı, “Problem, yağmur suyu ve sel taşkını durumu” olduğunu belirtti.

Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yorum yapmanın ve önceliklere göre pozisyon almanın zor olduğu bir dönemdeyiz.

Pandemi hastanesi koşulsuz bir ihtiyaç, bu ihtiyacı giderebilmek için her kurum veya kuruluş kapasitesi uyarınca bazı önerileri bugüne kadar geliştirdi.

Hükümet hastanenin son bir haftada kamuoyuna aktardığı yerde yapılması konusunda ısrarcı. Lojistik anlamda makul sebepleri görebiliyorum. (Mevcut hastane yerleşkesine yakın, teknik donanımlar, hasta transferleri veya farklı tetkikler için avantaj)

Planlanan yere ilişkin fiziki anlamda iki tane sorun var, 1 tanesini teknik olarak maliyetini karşılayarak gidermek bu aşamada mümkün.

Birincisi, kanalizasyon hattı planlanan yerin tam altından geçmekte. Projesi hazır ve hastane yapım maliyetine eklenmesi ile sorun çözülebilir.

İkincisi ise daha geniş ve geçmişe dayalı bir problem. Yağmur suyu ve sel taşkın durumu. 2010 yılında yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yapılan yatırımlar o tarihten itibaren meydana gelen taşkınlarda bölgeyi ciddi anlamda tehdit etmemesine rağmen bölgede bulunan mevcut kanal Gönyeli göleti taştığında kapasite problemleri yaşamakta.

Daha önce yapılan drenaj master planına uygun bir çözümleme bölgede yer almasına karşın, göletin taşması durumunda meydana gelecek tehditleri kestirebilmek bu aşamada oldukça güç.

Özetle pandemi hastanesinin ülkemiz için yüksek ihtiyaç olduğu bilinci ile ama kentimize de ilerleyen yıllarda problem taşımayacak bir anlayışla ilerlenmesi gerekiyor. Bunun için de mevzuatların daha sıkı takip edilmesi, gerekirse 6 aydır adım atılması beklenen hastane konusunun bir kaç haftalık gecikmeleri gözümüzde büyütmeden lakin önümüzdeki yarınları tehdit etmeyecek olgunlukla ele alınması en büyük beklentimizdir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:18
  • Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:10
  • KTTO, ‘Bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek’ Kampanyası Başlatma Kararı Aldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:08
  • HAK-SEN Endişelerini Dile Getirdi26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00
  • Lefkoşa’da posta yolu ile uyuşturucu madde temin ediyordu. Teminatla serbest kaldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:58
  • BM aracılığıyla üç zanlının daha iadesi gerçekleşti26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50
  • Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Şiir Kitabı Tanıtıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:35
  • 'Öğrenci sayısında artış olacak'26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:32
  • KTOEÖS:Öğretmenlerimiz Görevlerinin Başındadır26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:57
  • Sağlık Bakanlığı: "Hemşirelere yemek verilmeyeceği haberi yalan"26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti