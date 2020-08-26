Harmancı: “Pandemi hastanesinin inşa edildiği yerle ilgili alt yapı sorunları var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, inşasına resmi olarak dün başlanan pandemi hastanesi ile ilgili ortaya çıkan “altyapı sorunlarına” ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi hastanesinin “koşulsuz bir şart” olduğunu vurgulayan Harmancı, “Hükümet hastanenin son bir haftada kamuoyuna aktardığı yerde yapılması konusunda ısrarcı” ifadelerini kullanarak, planlanan bölgeyle ilgili altyapısal açıdan iki farklı sorunun bulunduğunu belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, sorunlardan birinin; inşaatın başladığı alanın tam altında kanalizasyon hattının geçmesi olduğunu belirterek, “Projesi hazır ve hastane yapım maliyetine eklenmesi ile sorun çözülebilir” dedi.

Bir diğer sorunun ise “daha geniş ve geçmişe dayalı bir sorun” olduğunu belirten Harmancı, “Problem, yağmur suyu ve sel taşkını durumu” olduğunu belirtti.

Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yorum yapmanın ve önceliklere göre pozisyon almanın zor olduğu bir dönemdeyiz.

Pandemi hastanesi koşulsuz bir ihtiyaç, bu ihtiyacı giderebilmek için her kurum veya kuruluş kapasitesi uyarınca bazı önerileri bugüne kadar geliştirdi.

Hükümet hastanenin son bir haftada kamuoyuna aktardığı yerde yapılması konusunda ısrarcı. Lojistik anlamda makul sebepleri görebiliyorum. (Mevcut hastane yerleşkesine yakın, teknik donanımlar, hasta transferleri veya farklı tetkikler için avantaj)

Planlanan yere ilişkin fiziki anlamda iki tane sorun var, 1 tanesini teknik olarak maliyetini karşılayarak gidermek bu aşamada mümkün.

Birincisi, kanalizasyon hattı planlanan yerin tam altından geçmekte. Projesi hazır ve hastane yapım maliyetine eklenmesi ile sorun çözülebilir.

İkincisi ise daha geniş ve geçmişe dayalı bir problem. Yağmur suyu ve sel taşkın durumu. 2010 yılında yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yapılan yatırımlar o tarihten itibaren meydana gelen taşkınlarda bölgeyi ciddi anlamda tehdit etmemesine rağmen bölgede bulunan mevcut kanal Gönyeli göleti taştığında kapasite problemleri yaşamakta.

Daha önce yapılan drenaj master planına uygun bir çözümleme bölgede yer almasına karşın, göletin taşması durumunda meydana gelecek tehditleri kestirebilmek bu aşamada oldukça güç.

Özetle pandemi hastanesinin ülkemiz için yüksek ihtiyaç olduğu bilinci ile ama kentimize de ilerleyen yıllarda problem taşımayacak bir anlayışla ilerlenmesi gerekiyor. Bunun için de mevzuatların daha sıkı takip edilmesi, gerekirse 6 aydır adım atılması beklenen hastane konusunun bir kaç haftalık gecikmeleri gözümüzde büyütmeden lakin önümüzdeki yarınları tehdit etmeyecek olgunlukla ele alınması en büyük beklentimizdir.”