Harmancı:Mesai saatinin bitişiyle 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluyor.

LTB Başkanı Harmancı,marketlerde yaşanan yoğunluğun nedeninin çalışma saatlerinden kaynaklı olduğunu söyledi.
İşte Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Sektörlerini açılması ile birlikte market kapanış saatlerinin 18:00’de kalması hem anlamsızlaşmış hem de yoğunluğu artırıcı bir unsur haline gelmiştir. Mesai saatinin bitmesi ile birlikte insanlar 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluşturmaktadırlar.
Bu süreyi 19:00-19:30 saatlerine çekmek iş çıkışında marketlerde oluşan yoğunluğunu hafifletecektir.
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