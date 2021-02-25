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Harmancı:Mesai saatinin bitişiyle 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluyor.

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LTB Başkanı Harmancı,marketlerde yaşanan yoğunluğun nedeninin çalışma saatlerinden kaynaklı olduğunu söyledi.
Harmancı:Mesai saatinin bitişiyle 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluyor.

LTB Başkanı Harmancı,marketlerde yaşanan yoğunluğun nedeninin çalışma saatlerinden kaynaklı olduğunu söyledi.

İşte Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Sektörlerini açılması ile birlikte market kapanış saatlerinin 18:00’de kalması hem anlamsızlaşmış hem de yoğunluğu artırıcı bir unsur haline gelmiştir. Mesai saatinin bitmesi ile birlikte insanlar 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluşturmaktadırlar.

Bu süreyi 19:00-19:30 saatlerine çekmek iş çıkışında marketlerde oluşan yoğunluğunu hafifletecektir.

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