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Harry Potter’ın görünmezlik pelerini gerçek oluyor

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J. K. Rowling'in kaleme aldığı ve dünyanın en çok satan kitapları arasına giren Harry Potter serisindeki görünmezlik pelerini gerçek olabilir.
Harry Potter’ın görünmezlik pelerini gerçek oluyor

İngiliz fütürist giyim markası Vollebak’ın kurucu ortağı Steve Tidball, Harry Potter hayranlarının imrenerek hayal ettiği görünmezlik pelerininin yakın gelecekte satışa çıkacağını söyledi:

“Şirketi yöneten erkek kardeşim ve ben, temelde büyük çocuklarız. Çocukken bize görünmezlik sözü verildi ama onun yerine 140 karakterlik tweetler aldık. Bu yüzden gelecek için tasarlamaya başladık.”

İki kardeş, 42 parça grafenden (dünyanın en iletken malzemesi) oluşan ve bir mikro bilgisayar aracılığıyla ayrı ayrı kontrol edilebilen bir “Termal Kamuflaj Ceketi” yarattılar. Yamaları çevreleriyle aynı seviyede termal radyasyona sahip olacak şekilde programlayıp, kızılötesi kameralar için görünmez hale gelmesini sağladılar. Tidball, ceketin çıplak gözle görülmemesi için bir adım daha ileri gitmenin fizik yasalarının ötesinde olmadığını söyledi.

2008’den bu yana şirket, gelecek yüzyılda dünyanın karşı karşıya olduğu kaynak kıtlığı, iklim değişikliği ve uzay kolonizasyonu gibi sorunlar için giysiler üretiyor:

“ARTIK BİLİMKURGU DEĞİL”

2019 yılında şirket, Manchester Üniversitesi Grafen Mühendisliği İnovasyon Merkezi’nde 2D cihaz malzemeleri profesörü olan Coşkun Kocabaş’ın dikkatini çeken dünyanın ilk grafen ceketini piyasaya sürdü.

Kocabaş ve Vollebak daha sonra bu teknolojiyi bir görünmezlik pelerini haline getirmeye karar verdiler: “Prototip, giyilebilir termal kamuflajın uygulanabilirliğini ilk kez kanıtlıyor. Görünmezlik pelerini kavramı artık bilim kurgu değil.”

Ancak diğer akademisyenler şüpheci olmaya devam ediyor. 2016 yılında Austin’deki Texas Üniversitesi’ndeki Cockrell Mühendislik Okulu’ndan araştırmacılar, bir pelerinin insan ölçeğindeki nesneleri görünmez yapabileceği fikrini çürüttü.

Tidball yine de iddialarını destekleyecek bilimsel hakemli bir makale olmamasına rağmen, bir kişi için imkansız olanın bir başkası için mümkün olabileceğine inanıyor.

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