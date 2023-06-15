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Harvard Tıp Fakültesi morgunun müdürü, bağışlanan kadavraların parçalarını çalıp satmakla suçlanıyor

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ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morg müdürü ile birlikte üç kişi daha, çalıntı kadavra parçalarını alıp satmakla suçlandı.
Harvard Tıp Fakültesi morgunun müdürü, bağışlanan kadavraların parçalarını çalıp satmakla suçlanıyor

Müdür Cedric Lodge'un üniversiteye bağışlanan kadavralardan çaldığı "kafa, beyin, deri ve kemikleri" internet üzerinden sattığı iddia ediliyor.

İddianameye göre Lodge ve eşi Denise, bu parçaları 2018-2021 yılları arasında Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara sattı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, tıbbi uygulamaları bağış kadavralar üzerinde deniyor. Çalışma bittiğindeyse kadavralar genellikle yakılıyor, veya kadavra sahibinin yakınlarına teslim ediliyor ya da üniversitenin mezarlığına gömülüyor.

Ancak iddianameye göre Cedric Lodge, üniversitenin "Anatomik Bağış Programı"nın müdürü olarak "zaman zaman dışarıdan insanların morga girerek satın almak istedikleri kadavraları seçmesine izin verdi".

Massachusetts'ten Katrina Maclean ve Pennsylvania'dan Joshua Taylor, bu kadavra parçalarını satın almakla suçlanıyor.

İddianameye göre, Maclean parçalara ayrılmış insan yüzlerini, "deriye dönüştürmek üzere" Ekim 2020'de 600 dolara satın aldı.

Katrina Maclean "Kat'in Ürkütücü Kreasyonları" (Kat's Creepy Creations) adlı bir dükkanın sahibi. Maclean'ın satın aldığı kadavra parçalarını ürünlerinde kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. İddianameye göre Maclean dükkanında ceset parçaları da satıyordu.

Joshua Taylor'ınsa Lodge'a kadavra parçaları için, dört yıllık süreçte toplamı 37 bin doları bulan 39 ödeme yaptığı belirtiliyor.

İddianamede "kafa no 7" referanslı 1000 dolarlık bir PayPal ödemesi de kanıt olarak yer alıyor.

Savcı Gerard M. Karam "Bazı suçlar kavrayış sınırlarımızı aşıyor. Kadavra parçalarını çalıp satmak bizi insan yapan değerlerin özüne darbe vuruyor" dedi.

Cedric ve Denise Lodge, ifade vermek üzere gittikleri New Hampshire mahkemesinin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Dört sanık da komplo kurmak ve çalıntı malları eyaletler arası taşımakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

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