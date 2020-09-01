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Hasan Çakmak’a Azerbaycan’dan profesörlük ünvanı

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Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de profesörlük ünvanı verildi.
Hasan Çakmak’a Azerbaycan’dan profesörlük ünvanı

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de profesörlük ünvanı verildi.

Dünyanın birçok ülkesinde yürüttüğü kültür sanat çalışmaları nedeniyle Azerbaycan’da tüm üniversitelerin bağlı olduğu “Elm ve Tehsil” merkezi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a Fahri Profesörlük ünvanı verme kararı aldı.

Geçtiğimiz ay dünyanın en prestijli eğitim kurumu olan Oxford Üniversitesi’ne kitapları kabul edilen Hasan Çakmak, yeni eğitim yılında Azerbaycan’da Fililogiya Dalı’nda profesörlük ünvanına layık görüldü.

Elm ve Tehsil Prezidenti (Bilim ve Eğitim Merkezi Başkanı) Prof.Dr. Nadir Memmedli’nin imzasını taşıyan diploma önümüzdeki günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle, Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’a takdim edilecek.

PANDEMİ SONRA DİPLOMA TÖRENİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Azerbaycan’daki törenler de diğer ülkelerde olduğu gibi iptal edildi.

Yazar Hasan Çakmak’a diploma takdimi için gerçekleştirilecek olan Bakü’deki tören pandemi süreci sonrasına ertelendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Elm ve Tehsil Prezidenti (Bilim ve Eğitim Merkezi Başkanı) Prof.Dr. Nadir Memmedli, Azerbaycan eğitim sisteminin en önemli payesi olan profösürlük ünvanı için törenin önümüzdeki günlerde sağlık koşulları normale geldiği zaman yapılacağını ifade etti.

Profesörlük ünvanını almak için Azerbaycan’ın gidecek olan Hasan Çakmak, başkent Bakü’ye üniversite ve kültür merkezlerinde kurumlarında konferanslar verecek.

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