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Hasipoğlu:Bugün bundan sonraki yol haritasına ilişkin bir karar çıkacak

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UBP Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Hasipoğlu, Hasipoğlu, bugün bundan sonraki yol haritasına ilişkin bir karar çıkacağını ifade ederek, Türk tarafının kimsenin beklemediği bildirdi
Hasipoğlu:Bugün bundan sonraki yol haritasına ilişkin bir karar çıkacak

UBP Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu,  değerlendirmelerde bulundu. Hasipoğlu, Hasipoğlu, bugün bundan sonraki yol haritasına ilişkin bir karar çıkacağını ifade ederek, Türk tarafının kimsenin beklemediği bildirdi

Anastasiadis’in “hayal kırıklığı” açıklamasıyla öneriler konusunda hemfikir olmadığının anlaşıldığını kaydeden Hasipoğlu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in önerilere yazılı bir yanıt vereceğini, ancak şu ana kadar bir yanıt gelmediğini söyledi.

Hasipoğlu, “Biz egemenliğimizin kayıt altına alınmasını talep ediyoruz. Biz aslında komşularımızın niyetini de test ettik. İyi niyetli olduklarını düşündük ve yıllarca federasyon görüştük. Tükenmiş bir süreç var ortada” şeklinde konuştu.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşım konusunda bir sıkıntısı olduğuna da işaret eden Hasipoğlu, “17 yıl önce paylaşmaya hazır olmadıklarını söylemişlerdi, ancak hâlâ daha bizimle bir şeyler paylaşmaya hazır değiller. Biz var olan hakkımızı istiyoruz, büyütülecek bir şey yok. Egemenliğimizin kayıt altına alınmasını istiyoruz” dedi. 

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