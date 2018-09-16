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Haspolat Belediye Evleri sakinleri isyanlarda !..

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Sosyal Konut Projesi adı altında başlatılan ve Lefkoşa Türk Belediyesinin katkı ve himayelerinde yapılacak denildikten sonra özel bir şirkete devredilen Haspolat Belediye Evleri sakinleri isyanları oynuyor.
Haspolat Belediye Evleri sakinleri isyanlarda !..

Sosyal Konut Projesi adı altında başlatılan ve Lefkoşa Türk Belediyesinin katkı ve himayelerinde yapılacak denildikten sonra özel bir şirkete devredilen Haspolat Belediye Evleri sakinleri isyanları oynuyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından desteklenerek yapılacak denilen ve bu nedenle de Haspolat Belediye Evleri olarak isimlendirilen apartman dairesi sakinleri dövizin artışı nedeniyle taksitlerini ödeyemeyecek duruma geldi.

Geçmiş yıllarda yine dövizin artması nedeniyle 400-500 TL olarak başladıkları taksitlerinin bugün itibarı ile 1900- 2000 TL civarına çıkması nedeniyle, geçmişte ayni nedenlerden dolayı mahkemeye verilip evlerinden çıkarılanlar ile ayni akıbeti yaşamak istemeyen ev sahipleri, Cumartesi günü bir toplantı yaparak bu konuda hükümetin bir tedbir almasını istedi.

Haspolat Belediye Evleri sakinlerinden Kemal Baysaloğlu, yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projesi adı altında yapımına başlanan LTB Belediye Evleri özel bir şirketin kontrolüne verilip  taksitler dövize dönüştürülünce çok zor durumda kaldık. Birçok kişi taksitleri ödeyemediği için geçmişte mahkemeye verilerek evlerinden uzaklaştırıldı. Bugün dövizin geldiği nokta nedeniyle bizde ayni duruma gelmekten korkuyoruz dedi.

Kemal Baysaloğlu açıklamasına devamla, LTB Belediye Evleri sakinleri bugün ( geçen gün) genişletilmiş bir toplantı yaptık. Dövizin çıkması sonrası dar gelirli insanlarımız ödeme zorluğuna düştü. Taksitlerini ödemekte zorlandığı evlerinin taksitlerini TL’ye döndürmek için hükümete çağrı yapıyoruz. Türkiye’de olduğu gibi Anayasal hakkını kullanarak taksitlerimizi TL ye sabitleyip insanlarımızı rahatlatması gerekir.  Aksi takdirde bizlerde çok günler yaşayacağız ifadesinde bulundu.

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