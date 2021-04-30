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Hastane yatağını başkasına bırakan 85 yaşındaki adam öldü: ‘Yaşayacağım kadar yaşadım’ demiş

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Hastane yatağını başkasına bırakan 85 yaşındaki adam öldü: ‘Yaşayacağım kadar yaşadım’ demiş
Hastane yatağını başkasına bırakan 85 yaşındaki adam öldü: ‘Yaşayacağım kadar yaşadım’ demiş

Geçen hafta, 300 bini aşkın vaka sayılarıyla ‘günlük rekor’ kıran Hindistan’da, hastanedeki yatağını 40 yaşındaki bir başka Covid-19 hastasına bırakan 85 yaşındaki adam evinde hayatını kaybetti.

205 bin 968 kişinin hayatını kaybettiği, 18 milyon 552 bin 365 vakanın kayda geçtiği ülkede on binlerce kişi yakınına hastanede yer bulmak için yarışıyor. Oksijen ve ilaç tedarikinde sorun yaşanıyor; bu nedenle insanlar ölüyor. Çok sayıda kişi ‘corona’ya yakalanan yakınlarını kurtarabilmek için karaborsada ilaç ve oksijene yüksek fiyatlar ödüyor.

İşte böyle bir ortamda Covid-19’a yakalanan Narayan Dabhalkar, bir kadının çaresizce yalvararak 40 yaşındaki eşini hastaneye yatırmaya çalıştığına şahit oldu.

Maharaştra eyaletinin Nagpur kentinde yaşayan yaşlı adam, hiç tereddüt etmeden, “Ben yaşayacağım kadar yaşadım. İki üç gün fazlası için genç bir hastanın canı pahasına yatağı işgal etmem” dedi. Ve, ailesinin binbir güçlükle bulduğu hastane yatağından vazgeçti. Evine dönen Dabhalkar pazartesi günü hayatını kaybetti.

Tüm aile ‘corona’ya yakalanmış

Dabhalkar’ın kızı Aasawari Kothiwan, 19 Nisan’da tüm ailenin testlerinin pozitif çıktığını, babasının 22 Nisan’da oksijen seviyesi düşünce hastaneye kaldırıldığını belirterek, “Indira Gandhi Rughnalaya Hastanesi’nde birkaç saat kaldıktan sonra durumu kritik olmasına rağmen ayrılmış; eve geldi” dedi.

Kothiwan, babasının, doktorların durumunun kritik olduğunu söylemesine rağmen kendisinden genç hastaya yerini bırakma konusunda ısrarcı olduğunu, ayrıca son birkaç gününü hastane yerine evinde, ailesinin yanında geçirmek istediğini söylediğini anlattı.

Ailenin ifadeleri ve Dabhalkar’ın fedakarlık yaptığına dair haberler basında geniş yer bulurken Nagpur’un belediye başkanı Shankar Tiwari şunları söyledi: “İlk olarak Covid-19 servisinde yer olmadığı için normal acil servise alınmış. Hastanenin çok dolu olduğunu öğrenince ayrılmak istediğini söylemiş. Nedeninin ne olduğunu söylememiş benim konuştuğum yetkililere. Ancak basına bakılırsa yatağını başka bir hastaya bırakmış. Doktorlardan o günün güvenlik kamerası kayıtlarına bakmalarını istedim.”

Kahraman ilan edildi

Ancak halk ailesinin anlattıklarına, basında çıkan haberlere itibar ederek yaşlı adamı kahraman ilan etti.

Ülke yönetimi ise halkını çaresiz bıraktığı için topa tutuldu. Twitter’daki bir kullanıcı, “Bu Hindistan’ın gurur duyacağı bir durum değil. O asil bir adammış kendini feda etmek zorunda kalmamalıydı” diye tepki gösterdi.

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