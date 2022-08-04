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Hastanedeki özel güvenlik hizmetleri devam edecek

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Maliye Bakanlığı, hastanede hizmet veren Çelebioğlu Güvenlik Şirketi’nin hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.
Hastanedeki özel güvenlik hizmetleri devam edecek

Bakanlık açıklamasına göre, şirketin hastane güvenliğini sağlamaktan vazgeçmesi üzerine harekete geçen Maliye Bakanı Alişan Şan, güvenlik şirketinin ödemesiyle ilgili yaşanan sorunun giderilmesi için Maliye ve Sağlık Bakanlığı bürokratları ile bakanlığında toplantıda bir araya geldi. Toplantıda mutabakata varıldı.

Maliye Bakanı Şan’ın girişim ve istişareleri sonucu, sorunun giderilerek ilgili şirketin, hastanedeki güvenlik hizmetini vermeye devam edeceği belirtildi.

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