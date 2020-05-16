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Hastaneye gitmek ne kadar riskli?

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Hastaneye gitmek ne kadar riskli?
Hastaneye gitmek ne kadar riskli?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Meral Sönmezoğlu anlattı: Prof. Dr. Sönmezoğlu, normalleşme sürecinde hastanelere gitmenin güvenli olup olmadığı konusuna açıklık getirdi 

Muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastalar, artık hastanelere gidebilir. Burada önemli olan ‘yeni normal' anlayışı doğrultusunda maske, eldiven, hijyen koşullarına uygun hareket etmektir.

Gerekli tüm önlemleri, nereye gidersek gidelim, sokağa her çıktığımızda almalıyız. Özellikle, kalp, mide, bağırsak problemleri gibi ciddi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlarda geç kalmadan hekime başvurulması gerekir.

‘TEDBİRLİ OLUN'

Sağlık sorunları olan kişiler için hastanelerde özel alanlar açıldı. Bu noktada akla “Açılan bu alanlar temiz mi?” sorusu geliyor. Hastanelerde girişler ilk günden itibaren kontrol altına alındı. Her ince detayda dahi, o kadar ayrıntılı önlemler alınıyor ki; kimi zaman hastalar ya da yakınları bunların hepsini fark edemeyebilir.

Hastaneye hangi amaçla gelinirse gelinsin, herkes kontrolden geçiriliyor, şikayetleri sorgulanıyor ve triyajı (ayrımı) gerçekleştiriliyor. Hastaların girdikleri kapılar, bölümler ayrıştırılmış durumda.

Sağlıklı hasta ile coronavirüsü şüphesi olan hasta çok net ayrılıyor. Bununla birlikte hijyen ve temizlik kuralları çok önemli. Hastanelerde düzenli olarak tıbbi hijyen kurallarına uygun temizlik yapılıyor.

SIKI ÖNLEMLER ALINIYOR

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin başında, seçici sağlık işlemlerinin ertelenmesi olmuştu. Öte yandan, izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat ederek, kronik hastalığı olan hastalara hizmet sunmaya devam edildi.

Mart ayından itibaren hastanelerde alanlar sınırlandırıldı. Covid-19 hastalarının bakıldığı yerler ve diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği alanlar birbirinden ayrıştırıldı.

Hastaneler, hem hastaya tanı koymak, hem de hastanelere gelenleri korumak adına iyi yapılandı. Covid-19 hastalarının bir bölümü evde tedavi edildi. Bilim Kurulu'nun önerdiği ulusal rehberler bize yol gösterdi. Aldığımız önlemler, ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha iyi noktalarda olmamızı sağladı.

ESKİ DÜZEN OLMAYACAK

Covid-19 hastaları farklı klinik tablolarla gelmeye devam edecek. O yüzden kapı triyajı ve her çalışanın maske kullanımı, tüm hastanelerde devam edecek.

Tam olarak eski düzen olmayacak ama tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri de dahil olmak üzere artık tüm hastaneler online işlemlere başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde birçok değişime hazırlıklı olmalıyız.

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