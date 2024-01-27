Hatırlatma aşıları başladı

65 yaş üstü kişiler
Yüksek riskli Kronik Hastalığı olan kişiler (altta yatan Akciğer, Böbrek, Kalp, Nöroloji hastalığı olanlar,uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları gibi)
29 Ocak 2024 Pazartesi itibariyle aşağıda belirtilen Sağlık Merkezlerimize başvuru yapılabilir.
• Esentepe Sağlık Merkezi
• Serdarlı Sağlık Merkezi
• Geçitkale Sağlık Merkezi
• İskele Sağlık Merkezi
• Güzelyurt Sağlık Merkezi
• Akdoğan Sağlık Merkezi
• Maraş Sağlık Merkezi
• Lapta Sağlık Merkezi
• Çamlıbel Sağlık Merkezi
• Dipkarpaz Sağlık Merkezi
• Mehmetcik Sağlık Merkezi
• Yenierenköy Sağlık Merkezi
• Trenyolu Sağlık Merkezi
• Dikmen Sağlık Merkezi
• Girne Akçiçek Hastanesi
• Cengiz Topel Hastanesi
- 5 – 11 yaş önceden aşılı veya aşısız çocuklara covid-19 (Comirnaty-Original/Omicron BA.4-5) aşısının tek doz yapılması önerilir.
- 12 yaş üzeri önceden aşılı veya aşısız adölesanlara covid-19 (Comirnaty Omicron XBB.1.5) aşısının tek doz yapılması önerilir.
- 5-11 yaş aşılaması Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğinde uygulanacaktır. Yaptırmak isteyenlerin yine Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.
- Akut Covid-19 enfeksiyonunda 3 ay sonra aşının uygulanması önerilir.
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