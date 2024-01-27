  • BIST 8346.28
  • Altın 1966.143
  • Dolar 29.9279
  • Euro 32.3953
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almak zorunda

Hatırlatma aşıları başladı

» »
Sağlık Bakanlığı, Covid-19  hatırlatma doz aşılarının, aşağıda belirtilen kriteleri taşıyan kişilere yapılmasını önermektedir.
Hatırlatma aşıları başladı

    65 yaş üstü kişiler  
    Yüksek riskli Kronik Hastalığı olan kişiler (altta yatan Akciğer, Böbrek, Kalp, Nöroloji hastalığı olanlar,uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları gibi)

 29 Ocak 2024 Pazartesi itibariyle aşağıda belirtilen Sağlık Merkezlerimize başvuru yapılabilir. 

•    Esentepe Sağlık Merkezi
•    Serdarlı Sağlık Merkezi
•    Geçitkale Sağlık Merkezi
•    İskele Sağlık Merkezi
•    Güzelyurt Sağlık Merkezi    
•    Akdoğan Sağlık Merkezi
•    Maraş Sağlık Merkezi    
•    Lapta Sağlık Merkezi
•    Çamlıbel Sağlık Merkezi
•    Dipkarpaz Sağlık Merkezi
•    Mehmetcik Sağlık Merkezi
•    Yenierenköy Sağlık Merkezi
•    Trenyolu Sağlık Merkezi
•    Dikmen Sağlık Merkezi
•    Girne Akçiçek Hastanesi
•    Cengiz Topel Hastanesi

-    5 – 11 yaş önceden aşılı veya aşısız çocuklara covid-19 (Comirnaty-Original/Omicron BA.4-5) aşısının tek doz yapılması önerilir.

- 12 yaş üzeri önceden aşılı veya aşısız adölesanlara covid-19 (Comirnaty Omicron XBB.1.5) aşısının tek doz yapılması önerilir.

-    5-11 yaş aşılaması Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğinde uygulanacaktır. Yaptırmak isteyenlerin yine Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.

-    Akut Covid-19 enfeksiyonunda 3 ay sonra aşının uygulanması önerilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enerji içeceklerinin intihar düşüncelerini tetiklediği ortaya çıktı16 Ocak 2024 Salı 22:24
  • YDÜ Tıp Fakültesi, WFME tarafından akredite edildi16 Ocak 2024 Salı 11:22
  • Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?15 Ocak 2024 Pazartesi 09:11
  • Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı12 Ocak 2024 Cuma 20:07
  • Yoğun bakım üniteleri neden dolu; doktorlar mevcut salgın için ne diyor, neler öneriyor?12 Ocak 2024 Cuma 10:41
  • Pet şişedeki su insan sağlığı için tehlikeli binlerce nanoplastik içeriyor09 Ocak 2024 Salı 21:11
  • Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi bulundu08 Ocak 2024 Pazartesi 21:26
  • Sağlıklı uyku düzeni çocukların öğrenme becerisini hızlandırıyor02 Ocak 2024 Salı 22:10
  • Dinçyürek:" 2024 yılında Nalbantoğlu Hastanesi güçlendirilecek" 28 Aralık 2023 Perşembe 16:20
  • 'Pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın var'25 Aralık 2023 Pazartesi 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti