Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
Meteoroloji bu hafta sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.
Buna göre, hava sıcaklığı İç kesimlerde 35 - 38 ºC ve Sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyredecek.
Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
Meteoroloji bu hafta sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.
Buna göre, hava sıcaklığı İç kesimlerde 35 - 38 ºC ve Sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyredecek.
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