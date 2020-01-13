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Hava savunma silahları ile atış yapılacak

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Güzelyurt Kaymakamlığı, 28-29 Ocak tarihlerinde, Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde, hava savunma silahları ile atış yapılacağını açıkladı.
Hava savunma silahları ile atış yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atışların 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı, can ve mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, atış yapılacak ve girilmemesi gereken bölgeler şöyle:

Batıda; Kum Tepe 1100 m kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 m batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı. Doğuda; Yayla mezrası-İkişehitler köyü uzanımı hattının 500 m batısı. Kuzeyde; Güzelyurt Deresi 1000 m güneyi ve uzanımı hattı. Güneyde; Kumköy Helikopter pistinden denize giden yolun 500 m kuzeye uzanımı hattı. Batıda; Kum tepe 1100 m kuzeyi ile yayla mezrası 1500 m batısı arasında kalan deniz kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan.

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