Hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığının hafta boyunca 20-23 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji raporuna göre, hava, yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sisli olacak.

KKTC’nin, 12-18 Aralık tarihleri arasında genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.