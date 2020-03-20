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Hava yolu şirketlerinin 3 ay dayanacak nakitleri kaldı

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, hava yolu şirketlerinin uğrayacağı zararla alakalı tahminlerini güncelledi. Birlik zararın 113 milyar doların üzerinde olacağını ifade etti.
Hava yolu şirketlerinin 3 ay dayanacak nakitleri kaldı

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, küresel ekonomiye olumsuz etkileri devam ediyor. Salgından korunmak için çok sayıda ülke dış uçuşları durdurma kararı aldı. Birçok hava yolu firması duran uçuşlardan dolayı ekonomik olarak etkilenmeye başladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ilk olarak 20 Şubat'ta koronavirüs salgınının hava yolu şirketlerinde 29 milyar dolarlık gelir kaybına yol açacağını duyurmuştu. Daha sonra 5 Mart'ta ise salgının yarattığı kaybın 63 ila 113 milyar dolar arasında olacağını duyurdu.

KÜRESEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN KAYBI YÜZDE 19

IATA önceki gün yayımladığı analizde ise 10 veya daha fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülkelerin bugün hava yolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 94'ünün geldiği ülkeler olduğu vurgulandı.

Artık kaybın 113 milyar doların üzerinde olacağı belirtildi. Bu küresel hava yolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 19 düşmesi anlamına geliyor. 

“3 AY VEYA DAHA AZ DAYANACAK NAKDİ BULUNUYOR”

IATA baş ekonomisti Brian Pearce'nin yayımladığı verilere göre hava yolu şirketlerinin yüzde 75'inin masraflarını karşılayabilmek için 3 ay veya daha az dayanacak nakdi bulunuyor.

Nakit sıkıntısı yaşamaya başlayacak olan hava yolu şirketlerinin yaklaşık 200 milyar dolarlık bir desteğe ihtiyacı olacak.

"HÜKÜMETLER BU KONUDA BEKLE-GÖR POLİTİKASI UYGULAYAMAZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan IATA CEO'su  Alexandre de Juniac şunları kaydetti: “Her bölge ve üykeye aynı, tek bir çözüm sunulamaz.Bu yüzden dünya genelinde hükümetlerle bağlantıya geçip kendi ülkelerindeki koşullara göre önlem almalarını isteyeceğiz. Zaman burada çok önemli. Hükümetler bekle-gör politikası uygulayamaz. Hemen harekete geçmeleri lazım”

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de, hükümetlere hava yük taşımacılığı operasyonlarının aksatılmaması çağrısında bulunup, kritik önemdeki sağlık ekipmanları ve ilaçlarının mevcudiyetini sağlamanın gerekli olduğunu açıkladı.

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