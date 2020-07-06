Hayvan barınak zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, 3 üreticiye barınak zararına yönelik 6 bin 463 TL ödeme yaptı.

Fon Müdürü İpek Kızılduman yaptığı açıklamada, muhtelif tarihlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınak zararı olarak, 3 üreticiye 3 ayrı barınak için toplam 6 bin 463 TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.