HDP, Ankara'ya adalet ve özgürlük yürüyüşü başlatacak

T24'ün haberine göre MYK toplantısında Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıktı.

HDP Genel Merkezi'nin BBC Türkçe'ye doğruladığı habere göre toplantıda karar verilen üç aşamalı eylem planlarından biri Ankara'ya 'Adalet ve Özgürlük' vurgusuyla başlatılacak olan yürüyüş.

Yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülük edeceği belirtildi.

Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması ve iki koldan yapılması planlanıyor.

Yine T24'ün haberine göre bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya gelecek.

Ancak yürüyüşler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü gibi kesintisiz olmayacak.

Yürüyüşle ilgili net bilginin HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tarafından gelecek hafta açıklanacağı aktarıldı.